Més problemes judicials per al «pequeño Nicolás»

La Fiscalia de Madrid ha anunciat que recorrerà la sentència del jutjat Penal 16 de Madrid que va absoldre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com el pequeño Nicolás. El jutge el va absoldre d'un delicte d'injúries i calúmnies al CNI, pel qual sol·licitava una multa de 5.4000 euros.L'argument del jutge era que el CNI no es podia considerar una persona jurídica i, per tant, no podia ser subjecte passiu de les calúmnies. En canvi, la Fiscalia no comparteix aquesta interpretació jurídica. La sentència considerava provat que, en una entrevista a El Mundo, va manifestar que el CNI li havia punxat il·legalment el telèfon durant dos mesos i que, juntament amb la policia espanyola, estaven fabricant proves en contra seva.També recull que a Telecinco també va manifestar que alguns agents del CNI estaven portant a terme accions "alegals" i va anunciar que denunciaria el comissari d'assumptes interns, Marcelino Martín Blas, i d'altres agents per escoltes il·legals. Tanmateix, el jutge el va absoldre perquè dins l'article 504.2 es tipifiquen com a "subjectes passius" del delicte d'injúries els exèrcits, cossos i forces de seguretat però no el CNI. Durant el judici, va demanar perdó a la policia i al centre d'intel·ligència per les acusacions vessades.

