El govern espanyol posa data de caducitat a les bosses de plàstic

El govern espanyol prohibirà les bosses de plàstic que no siguin compostables a partir del 2021 i obligarà a cobrar-les a partir del pròxim 1 de juliol. Així ho contempla el reial decret sobre la reducció del consum d'aquest objecte quotidià que ha estat aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres a proposta del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Concretament, d'aquí a tres anys es prohibiran totes les bosses lleugeres i molt lleugeres que no siguin biodegradables.A més, partir de l'1 de juliol d'aquest any es cobraran de forma obligatòria totes les bosses de plàstic, a excepció d'aquelles que estiguin destinades a aliments a granel i les que tinguin un percentatge de plàstic reciclat igual o superior al 70%. La ministra Isabel Tejerina ha destacat que aquest "Reial Decret pretén protegir la natura", ja que "un dels principals objectius de l'executiu espanyol és tenir un medi ambient lliure de plàstics i residus".A partir de l'1 de gener del 2020 les bosses de plàstic gruixudes hauran de contenir almenys un 50% de plàstic reciclat, per promoure el seu ús i "avançar cap a una economia circular". A més, es prohibiran les bosses de plàstic fragmentable, perquè el seu contingut d'additius suposa un alt impacte ambiental. Segons el ministeri, "establint aquesta data es dona marge als comerciants per liquidar el seu estoc i als fabricants per deixar de produir-les".El reial decret que regula la reducció del consum de bosses de plàstic també preveu altres mesures, com campanyes de sensibilització que informin sobre el contenidor en el qual s'han de dipositar els residus de les bosses de plàstic, compostables i no compostables i sobre els efectes nocius que suposa el seu abandonament pel medi ambient.El reial decret també contempla un Registre de Productors, que estarà adscrit al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i comptarà amb una secció dedicada als fabricants i importadors de bosses de plàstic, per complir amb l'obligació de remetre anualment la informació sobre bosses posades al mercat pels fabricants a la Comissió Europea i saber el que es posa al mercat i la seva evolució, per tal de conèixer l'efectivitat de les mesures posades en marxa i, si és necessari, plantejar noves solucions.

