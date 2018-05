Marcelino Fernández Verdes relleva Salvador Alemany com a president d'Abertis

El consell d'administració d'Abertis ha nomenat aquest divendres Marcelino Fernández Verdes president de la companyia d'infraestructures en substitució de Salvador Alemany. El màxim òrgan de la companyia també ha incorporat nou consellers de Hochtief després de la renúncia dels cinc consellers de Criteria Caixa, entre els quals l'anterior president, i de cinc consellers independents, segons ha informat Abertis en un comunicat.El canvi en la direcció de la gestora d'autopistes es produeix després que l'opa d'ACS i Atlantia (vehiculada a través de la filial alemanya d'ACS, Hochtief) sobre Abertis hagi prosperat i Hochtief sigui el nou accionista majoritari amb el 78,79% dels títols de la companyia. El consell d'administració també ha ratificat José Aljaro com a conseller executiu-director general de la companyia.El nou president d'Abertis és conseller delegat d'ACS des del maig de 2017 i es va incorporar al grup de Florentino Pérez l'any 1987. Des d'aleshores ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat. Fernández Verdes és també president del comitè executiu de Hochtief i president executiu del grup australià CIMIC.A banda de Fernández Verdes, s'han incorporat com a consellers d'Abertis Peter Sassenfeld, Nikolaus Graf von Matuschka, José Ignacio Legorburo Escobar, Ángel Muriel Bernal, Peter Coenen, Georg von Bronk, Javier Carreño, Rudolf Bräunig i Mischa Horstmann. El nou consell d'administració està format per un total de 14 membres, tres dels quals són consellers independents que es mantenen en el càrrec.

