La UE para els peus al govern espanyol: l'euroordre funciona bé i no es canviarà

La Comissió Europea ha sortit al pas de les crítiques del ministre de Justícia, Rafael Catalá, i ha deixat clar que el sistema d'ordre europea de detenció i entrega no es canviarà perquè funciona "molt bé". A preguntes dels periodistes i arran del malestar del govern espanyol després de la decisió de la justícia belga de no entregar a Espanya els consellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, el portaveu de Justícia de la Comissió Europea, Christian Wigand, ha reiterat que no preveuen cap canvi.La resposta judicial de Bèlgica a la causa general contra l'independentisme ha fet que el govern espanyol comenci a dubtar de l'eficiència del sistema d'euroordres, aprovat el 2002. En aquest sentit, Catalá va assegurar ahir des de Barcelona que proposarà que es "revisi" aquest procediment. "Si volem una Europa de llibertat de moviments, també hauria d'haver-hi més agilitat", va declarar. Per això, va afirmar que Espanya traslladaria la qüestió al debat de Consell de Ministres de Justícia de la Unió Europea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)