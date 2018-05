La sindicatura electoral de l'1-O, a un pas de judici per usurpació de funcions i desobediència

La jutgessa que investiga la Sindicatura Electoral de l'1-O ha conclòs les diligències prèvies i veu indicis suficients per enviar a judici els cinc membres d'aquest òrgan designat pel Parlament pels delictes d'usurpació de funcions i desobediència.Ara bé, la titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona no inclou en la interlocutòria en què dona per tancada la investigació el delicte de malversació de fons públics, delicte que també incloïa la querella que la Fiscalia va presentar el setembre passat.La jutgessa dona un termini de deu dies per presentar els escrits d'acusació i sol·licitar l'obertura del judici oral

