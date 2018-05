Ángel Garrido substitueix Cifuentes com a president de Madrid amb el suport de Ciutadans

Ángel Garrido és el nou president de la Comunitat de Madrid. El dirigent del Partit Popular substitueix Cristina Cifuentes al capdavant del govern madrileny després de l'escàndol del màster, adobat amb la difusió d'un vídeo en què apareixia la ja expresidenta robant productes cosmètics en un supermercat de la capital espanyola.Garrido ha obtingut la confiança de la majoria de l'Assemblea de Madrid amb els vots favorables de Ciutadans, així com els de la seva formació. L'oposició del PSOE i Podemos no ha estat suficient per tombar la candidatura dels populars, que es mantindran al capdavant de la comunitat fins al 2019.Els d'Albert Rivera van exigir al PP que situés un candidat "net" com a substitut de Cifuentes. Durant el discurs d'investidura del dijous, Garrido va dir que el projecte de Cifuentes "mereix ser completat" i va defensar que les polítiques públiques de la seva predecessora han "funcionat". Garrido completarà la legislatura fins a les eleccions del 2019. La previsió és que prengui possessió el dilluns i nomeni els seus consellers dimarts.

