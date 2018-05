Cinc propostes per gaudir al màxim de la Nit dels Museus

El Museu del cinema de Girona, de nit Foto: Museu del Cinema

Aquest dissabte torna la Nit dels Museus , una de les activitats principals de la celebració del Dia Internacionals dels Museus, una iniciativa del Consell d'Europa que arriba enguany a la seva tretzena edició i que se celebra el dissabte 19 de maig. Durant la nit, diversos museus de Catalunya obriran les portes més enllà de la mitjanit amb diverses propostes especials.En total, a Catalunya es compta amb 112 museus que es tradueixen, sumats a les seves extensions, en 227 equipaments museístics i 396 col·leccions obertes al públic de temàtica molt diversa repartits per tot el territori. Aquesta és la tria de 5 exposicions o activitats recomanades que des deet recomanem per viure la nit al màxim.Encara no has vist l'exposició que va ser censurada a ARCO? Aquesta nit pot ser la teva oportunitat, en un ambient d'excepció. Presos polítics a l’Espanya contemporània, de l’artista Santiago Sierra, presenta 24 fotografies en blanc i negre de rostres pixelats que fan referència a 74 presos polítics de posicions molt diverses. Aprofitant la visita, al CCCB també es pot visitar l'exposició del World Press Photo , que mostra les fotografies guanyadores del prestigiós premi de fotoperiodisme i amb Barcelona com a una de les poques ciutats que exposen els treballs guanyadors del concurs de Narrativa Digital.Si optes per Tarragona, la teva nit serà un Viatge a la constel·lació Museu, un itinerari nocturn que té lloc per set museus i centres culturals de la ciutat de Tarragona i que es duu a terme dins les activitats especials del dissabte 19 de maig. La ruta s’estructura a partir d’un concepte comú de caràcter universal que fa de nexe d’unió entre les diferents institucions participants i on cada centre aporta una peça o element patrimonial per tal de donar la seva visió particular sobre un mateix tema. El viatge està conduït per un guia i té una durada aproximada de dues hores i mitja.És la Nit dels Museus i això vol dir portes obertes arreu del territori, amb activitats ben especials. Una de les que recomanem és a Terrassa, al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), que, entre compta amb una de les propostes més destacades del territori, el Room Escape: Últim avís al mNACTEC!. A la singular "room escape" cal afegir-hi també la classe d’iniciació i ballada popular de swing i les visites guiades nocturnes a les voltes de la teulada del Museu. De set a una de la matinada.Si sou amants del cinema, la millor opció és deixar-se perdre per les interioritats d'un dels museus més especials i màgics que hi ha a Catalunya, el Museu del cinema de Girona, amb portes obertes des de les sis de la tarda fins a la mitjanit. Ideal per conèixer els ginys que van deixar bocabadats els nostres rebesavis, per veure com eren les primeres projeccions de cinema, o per deixar-se fascinar pels espectacles d'imatges en moviment que han fet somniar els espectadors de totes les èpoques. Apte per fer en família.És un dels llocs més visitats de Barcelona, centre neuràlgic del turisme. Això la fa, justament, ser un dels llocs menys visitats pels propis barcelonins. Potser un bon dia per trencar la dinàmica i gaudir-la d'aquesta joia arquitectònica al màxim és la Nit dels museus, on estarà oberta de les set de la tarda a la una de la matinada. Si has fet reserva prèvia online podràs visitar gratuïtament La Pedrera a l’hora indicada a la seva entrada i deixar-te meravellar per al seva bellesa un cop entrada la nit.

