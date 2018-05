Societat Civil Catalana estudia portar al Tribunal de Comptes les quotes dels municipis a l'AMI

Societat Civil Catalana (SCC) i Advocats Catalans per la Constitució enviaran un requeriment als ajuntaments, consells comarcals i diputacions adherits a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) perquè anul·lin la seva incorporació a l'entitat i asseguren que aniran al Tribunal de Comptes si no es donen de baixa, ja que destinen "diner públic a objectius privats". El president de SCC, José Rosiñol, ha afirmat aquest divendres en roda de premsa que calculen que s'han destinat a l'AMI 22 milions d'euros des del 2011, quan es funda l'entitat, per promoure el "cop d'estat".Ramon de Veciana, portaveu d'Advocats Catalans per la Constitució, ha advertit als alcaldes, secretaris i interventors locals seran responsables de rescabalar les quantitats abonades des dels 787 consistoris i 52 entitats supramunicipals de l'AMI. Per la seva banda, Societat Civil Catalana ha expressat la sospita que els diners de l'AMI han pogut ser utilitzats per sufragar l'estada de Carles Puigdemont a l'estranger, però ha admès que no tenen "una prova concreta" d'això.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)