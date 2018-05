Manresa acollirà 65 menors que han arribat a Catalunya sense família

L'Alberg del Carme de Manresa acollirà, a partir del 26 o 27 de maig, 65 menors d'edat, majoritàriament d'origen marroquí, que van entrat a territori de l'Estat fa poc més d'un mes. Els joves, que no venien acompanyats de cap adult, van ser allotjats, de la mà de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), en albergs del Maresme, segons ha pogut saberAquest dissabte, però, entraran a l'Alberg de Canyamans, on s'hi estaran una setmana fins que siguin portats a l'Alberg del Carme de Manresa. Els menors, d'edats compreses entre els 12 i els 17 anys, arribaran acompanyats d'un director o responsable, un subdirector, catorze educadors i un vigilant de nit. A banda, també hi haurà el personal propi de l'alberg. Inicialment els 65 menors residiran a l'Alberg del Carme fins al mes de novembre. Durant aquest mes faran el Ramadà.El fet que no hi hagi places convencionals per allotjar els joves ha fet que la DGAIA hagi hagut de recórrer a la xarxa d'albergs de la Generalitat. L'entitat encarregada de gestionar els trasllats és l'Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress).Els 65 joves van entrar a la península a través de pasteres o amagats en camions. La DGAIA està col·lapsada, i és que últimament, el nombre de joves no acompanyats que estan arribant a Catalunya és molt nombrós. De fet, la institució preveu que la situació empitjori amb l'arribada del bon temps.

