Javier Zarzalejos: «Si el sobiranisme persisteix, la divisió a la societat catalana serà irreversible»

"Aznar va saber anar-se'n, Rajoy sabrà anar-se'n, però no sé quan"

"Això no era un suflé i calia haver aplicat abans el 155"

"La decisió de preparar l'atemptat de l'11-M és molt anterior a la posició del govern espanyol d'intervenir a l'Iraq"

"Jo no vaig negociar ni amb ETA ni amb el MLNV, només vam conversar per acreditar si volia desistir de l'acció armada"

"El perdó pot arribar als límits màxims, però no pot er un remei penal ni molt menys un deure"

Javier Zarzalejos (Bilbao, 1960) és director de la FAES. Va ser secretari general de la Presidència durant el mandat de José María Aznar. Coneix com pocs el funcionament del poder, que considera molt allunyat del que mostren les sèries televisives. Al llibre No hay ala oeste en la Moncloa (Península), explica molts dels moments viscuts en el centre de decisions del govern espanyol, des del procés que va dur a la intervenció a l'Iraq a les converses amb ETA.Cordial i prudent, intenta treure transcendència al poder de la FAES (Fundación para el Análisis y Estudios Sociales), però no amaga la satisfacció davant el fet que el discurs de la fundació ha penetrat amb força en els cercles dirigents espanyols.- D'això es tracta. Crec que hem ocupat un espai. Durant un temps s'havia assumit una hegemonia cultural de l'esquerra i nosaltres no ho vam acceptar.- No és que sigui hegemònic, però pel que fa a producció intel·lectual en el camp del centre dreta, és l'únic. Entre els primers cent think tanks del món, n'hi ha tres d'espanyols: Institut Elcano, Cidob i FAES. Afortunadament, hi ha molts més centres, però com a focus no hi ha molt més que FAES en l'espai liberal conservador.- Per convèncer-me que la FAES és un poder fàctic, he de venir a Catalunya. Nosaltres el que intentem és contribuir a un debat públic. Publiquem tot el que fem. I sempre he expressat el meu agraïment als nostres detractors, que són els seguidors més fidels. És sorprenent llegir en algunes cròniques el grau de detall dels textos de FAES i com s'empassen les conferències de Youtube. El que volem és que qui vulgui saber coses sobre el nou govern a Itàlia, o sobre l'evolució demogràfica, per exemple, ens llegeixi. Però jo em resisteixo a l'autocomplaença. Penso que som una modesta organització que contribueix al debat públic. Quan vinc a Catalunya, l'autoestima pel que és la FAES puja moltíssim.- Home, no. No ens hem desvinculat del PP per vincular-nos a un altre partit. Som una organització independent que es finança de les aportacions privades en la seva immensa majoria. Sí que volem que els nostres treballs tinguin difusió.- Serà útil en la mesura que sigui representatiu. El PP ha articulat el conjunt del centre dreta espanyol des del 1990. En aquests moments, tots els espais polítics s'han fragmentat. Cal una nova articulació del centre dreta espanyol si es vol que estigui en condicions de continuar governant.- No són els mateixos processos. No sabem si Ciutadans creixerà, si s'estabilitzaran els fronts o si Ciutadans retrocedirà i el PP recuperarà posicions. Hi ha un factor generacional important en la segmentació dels espais, tant a l'esquerra com a la dreta, com també al sobiranisme. Caldrà anar a un nou model de governabilitat que ja no passa pel funcionament rutinari del bipartidisme.- Hi ha cicles polítics i cicles personals. Però cadascú ha de decidir quant dura aquest cicle. Aznar va decidir que el seu cicle polític eren vuit anys. Tots els dirigents polítics han de prendre aquesta decisió, o la prenen o els la prenen. Aznar va saber anar-se'n, Rajoy també sabrà anar-se'n, però no sé quan.- El PCE havia evolucionat, recordem l'eurocomunisme de Carrillo i Berlinguer, la "política de reconciliació nacional" del PCE. Carrillo portava sota la seva perruca amb què va entrar a Espanya la bandera d'Espanya i l'acceptació de la monarquia. Tarradellas havia evolucionat. Avui, els comunistes, com Alberto Garzón, miren quasi amb menyspreu el paper jugat per Carrillo. I els líders sobiranistes mostren una regressió en termes històrics. Fixem-nos en la presa de possessió de Quim Torra, sense fer cap referència a la Constitució. Això, quan es fan apel·lacions al diàleg, és difícil que vagin més enllà de la retòrica.- Que l'Estat integri el sobiranisme és complicat perquè no hi pot haver dues sobiranies reconegudes en un Estat. Aquesta seria una fórmula confederal. El problema fonamental del sobiranisme no és tant el mur de la Constitució, sinó la pluralitat de la societat catalana. Hi ha una enorme complexitat social, d'una banda, i després hi ha un nou marc europeu. I el sobiranisme té moltes dificultats per integrar aquesta pluralitat social i, alhora, el fenomen europeu.- Calia aplicar abans el 155. En això coincideixo amb alguns expresidents del govern. Això no era un suflé. La imatge del suflé ha perjudicat molt per calibrar el problema. Ha estat una imatge molt enganyosa. Jo mai he infravalorat la importància i gravetat del problema.- Lamento que no s'hagués fet més cas al que va assenyalar Aznar, que Espanya difícilment es trencaria, però sí que hi podia haver una ruptura de la societat catalana. El sobiranisme haurà d'elegir entre seguir intentant la ruptura de l'Estat o intentar aturar la divisió de la societat catalana. Això implicarà per al sobiranisme un judici històric. La història ens jutjarà a tots: si el sobiranisme persisteix, la divisió de la societat catalana serà irreversible i total.- Tots aquells que no em pertanyen. Són uns quants, probablement. Però ja sap el que va dir una personalitat important quan li van preguntar perquè no escrivia el que sabia: "El que puc dir no té interès i el que té interès, no ho puc dir". Amb tot, entre aquests dos extrems crec que hi ha marge i, passat un temps, s'han d'explicar els processos polítics. No és un llibre de memòries, sinó un llibre amb memòries.- Això va ser en un descans de la reunió del G-8 al Canadà i Aznar hi participava com a president de torn de la UE. A aquell gest se li va donar aquesta interpretació, però crec que no és l'adequada. No puc entrar en la psicologia d'Aznar. Sempre hi pot haver un allunyament de la realitat, però em sembla que n'hi ha de més preocupants dels que es poden atribuir a Aznar.- El que recordo en el llibre és una evidència que avui tothom assumeix: la decisió de preparar l'atemptat de l'11-M era molt anterior a la posició del govern espanyol d'intervenir a l'Iraq. La clau política d'aquells dies no era tant si el govern estava mentint, sinó de vincular l'Iraq amb l'atemptat. I tot això, esquitxat amb l'aparició evident de fake news. Mitjans poc benevolents amb el govern van parlar d'un comando d'ETA acorralat per la policia, que el ministre de l'Interior havia anat a la Zarzuela perquè el rei signés un decret per ajornar les eleccions... No hi va haver un desig platònic de conèixer la veritat sinó una estratègia per dir: això ens passa per culpa d'Aznar.- El que va fer Aznar és sotmetre's a un interrogatori de vuit hores en una comissió d'investigació al Congrés. I diu això que, d'altra banda, és cert, ja que els qui van cometre l'atemptat estaven aquí. Però poden sorgir moltes teories de contradiccions o de peces que no encaixen.- Imagino que algunes desavinences es deuen haver produït també amb d'altres presidents. Per exemple, les tensions entre Zarzuela i Moncloa al final del govern de Felipe González, quan el rei volia fer referència als casos de corrupció que s'havien produït. No hi va haver mai la mala relació entre el rei i Aznar de la manera que alguns descriuen. Sí que és cert que hi havia una diferència generacional: Aznar no va ser un polític de la Transició. També són caràcters molt diferents. El tema de Cuba és cert. I Aznar va donar ales a la polèmica quan va dir allò de "el rei anirà a Cuba quan toqui". Una frase de l'escola del "això no toca" de Pujol.- És que la boda d'una infanta és imbatible en termes periodístics. Però no recordo res especial entorn d'aquell episodi.- Aquests són els tipus de secrets que no em pertanyen. En aquell moment, Aznar no ens va dir en cap moment qui seria el successor ni si tenia la decisió presa. I més que de noms, vam parlar de perfils.- No. Jo no he negociat ni amb ETA ni amb el MLNV. No em vulgui portar aquí. Jo vaig mantenir una conversa amb els dirigents de Batasuna i una conversa amb els dirigents d'ETA. Una el desembre de 1998 i l'altra el maig de 1999.- No és que es trunqués. ETA declara una treva el setembre del 1998 i, alhora, signa el Pacte d'Estella. El missatge del PNB i EA és dir que això s'ha acabat i Estella és la pista d'aterratge d'ETA per abandonar la violència i cedir la iniciativa política als partits nacionalistes. Ho explico amb detall al llibre. Ens trobem en el que diuen Arzalluz i Garaikoetxea, però no teníem dades concloents que això fos així. Volíem acreditar això i vam decidir un contacte amb ETA per veure si era veritat que ETA es retirava de l'escenari. Aquest és el sentit del contacte amb Batasuna i després amb ETA.- No hi havia un mandat per negociar. El govern no havia reconegut en ETA un interlocutor per negociar. Però una treva indefinida era una cosa nova i calia veure si podia convertir-se en definitiva. El que vam treure en clar és que ETA no volia desistir. El seu procés polític va topar amb dificultats, l'esquerra abertzale va obtenir uns mals resultats a les municipals i, mesos després, ETA anunciava la fi de la treva en un comunicat duríssim contra el PNB, a qui acusava de no haver complert amb el seu compromís.- Amb Otegi, Díaz Usabiaga, Pernando Barrena i Íñigo Iruin.- No. Crec que l'únic moment d'humor, per dir-ho d'alguna manera, és quan ens reunim amb dirigents d'ETA i quan es parla d'un possible segon encontre, un d'ells, Antza, diu: "Potser hi ha una segona trobada si abans no ens han detingut". Ells tenien assimilat, i nosaltres ho vam dir, que l'Estat no estava de treva. Hi havia una cadira buida en la trobada, la de Kantauri, cap dels comandos, que havia estat detingut dos mesos abans.- La personalització d'aquestes coses amb ETA és complicada. L'Estat no estava de treva però és que, a més, nosaltres corríem el risc que ens engeguessin dos trets. Aquesta era la poca gràcia que tenia la broma.- Hi ha problemes amb els quals s'ha d'estar molt proper. Però hi havia molta gent que anava amb escorta. És tot una societat en què una part important ha d'anar amb escorta perquè s'està jugant la vida. La nostra situació no era una qüestió personal que pot deformar la teva percepció.- Sóc catòlic. I practicant voluntariós. Em costa reconèixer els membres d'ETA en la mateixa comunitat. El perdó pot arribar als límits màxims. Però el que no pot fer és ocupar un terreny que no li és propi. El perdó està en l'àmbit de la consciència, de la moralitat, i és la relació entre qui el demana i qui, lliurement, el pot donar. Però no pot traspassar a altres àmbits. Em va cridar molt l'atenció quan Joan Pau II va visitar a la presó Ali Agca, que havia atemptat contra ell. Li demana perdó i ell el perdona, però això no afecta la seva responsabilitat penal. El perdó no pot ser un remei penal ni molt menys un deure.- Crec que en això s'ha de seguir un criteri individualitzat, el mateix que es pot aplicar amb els presos per homicidi o robatori.

