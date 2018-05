El govern espanyol adverteix Torra que els presos no podran ser consellers

Íñigo Méndez de Vigo, portaveu del govern espanyol, ha advertit aquest divendres el nou president de la Generalitat, Quim Torra, que els consellers empresonats no podran ser restituïts en el càrrec. "Un conseller no pot exercir les funcions i està a la presó. Això és de sentit comú", ha recalcat Méndez de Vigo davant la possibilitat que Torra vulgui nomenar Josep Rull i Jordi Turull, reclosos a Estremera, a les carteres de Territori i de Presidència. Fins i tot ha arribat a suggerir que el 155 es pot allargar en cas que el nou president opti per tornar a nomenar dirigents empresonats.Si se'ls escull, el govern espanyol entendria que Torra vol "augmentar la tensió", de manera que ho ha desaconsellat. "Prendrem decisions sobre fets, no sobre hipòtesis", ha ressaltat Méndez de Vigo, que ha indicat que es mantindrà el "respecte a la legalitat" de la mateixa manera que es va fer a l'octubre amb l'aplicació de l'article 155. "Volem que hi hagi un Govern real i viable, que pugui exercir les competències. Algú que està en presó preventiva no pot fer-ho", ha ressaltat. En una resposta anterior ha suggerit que només podrien prendre possessió si surten en llibertat.El portaveu de l'executiu també s'ha referit a la possibilitat de reformular el delicte de rebel·lió, tal com va suggerir aquesta setmana el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i a la possibilitat de fer acatar la Constitució en les preses de possessió . Segons els criteri de la Moncloa, s'hauria de recollir una única forma legal de jurar càrrec i que aquesta norma hauria de tenir rang de llei. El portaveu del govern espanyol ha afirmat que també s'estudiarà la proposta plantejada per Ciutadans per impedir que els “pròfugs de la justícia” puguin presentar-se a les eleccions.Torra va optar per una fórmula que no feia referència al rei Felip VI ni a la Constitució. "Va ser un acte degradat ", ha ressaltat el dirigent del PP, que ha reclamat "renovar" la voluntat de diàleg. Malgrat això, no ha posat data a la reunió que hi ha d'haver entre Mariano Rajoy i Torra, plantejada pel president català i acceptada pel seu homòleg.Méndez de Vigo ha recordat la investidura "dins la legalitat vigent" de Quim Torra, i ha apuntat que "només hi ha unes institucions vàlides, que són les estatutàries i constitucionals". El portaveu de l'executiu espanyol ha recalcat que no és hora de la "confrontació", i que per això Mariano Rajoy s'ha reunit amb Pedro Sánchez i Albert Rivera. "Cal practicar el diàleg, sumar i no excloure. És hora del diàleg productiu dins la llei. Dialogar no és imposar una agenda política. El govern espanyol vol obrir una nova etapa política", ha recalcat Méndez de Vigo, que veu "fracassada" la via unilateral."Aquest executiu està a favor del diàleg sense data de caducitat i dins la llei. No hi pot haver diàleg fora d'això", ha indicat el dirigent del PP.

