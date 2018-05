Pedro Sánchez: «Torra és el Le Pen de la política espanyola»

Ha proposat reformar el codi penal per actualitzar el delicte de rebel·lió , ha posat sobre la taula obligar per llei a prometre la Constitució en la presa de possessió dels alts càrrecs , i ara, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, endureix el seu discurs contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per desacreditar-lo a nivell internacional. "El senyor Torra és el Le Pen de la política espanyola", ha deixat anar en una roda de premsa al costat del president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.Després d'haver exhibit el seu acord amb el president espanyol, Mariano Rajoy, per tornar a aplicar el 155 sobre Catalunya si el futur Govern no canvia de rumb i mantenir la intervenció de les finances, el líder dels socialistes ja ha apuntat que Torra representa "el contrari dels valors constitucionals i els valors europeus". Ha afirmat, en aquest sentit, que l'opinió pública europea està "escandalitzada" perquè "la xenofòbia ha pres les regnes del moviment independentista".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)