Junqueras: «No posem cap condició al diàleg, ni tan sols el nostre alliberament»

El president d’Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a l’Estat un cop més diàleg i negociació per trobar una sortida a la situació catalana. En una entrevista concedida per escrit eldiario.es , el republicà aposta per seure a la taula sense cap condicionant, ni tan sols la millora de les condicions dels independentistes presos.“Parlant la gent s’entén, diuen. Estem a la presó i no posem com a condició per dialogar cap premissa, ni tan sols el nostre alliberament, el trasllat a presons catalanes o el retorn dels exiliats. Diàleg sense condicions. És una qüestió de voluntat política. Nosaltres la tenim, el Govern espanyol no sembla tenir-la. Sempre hem tingut i tindrem voluntat de parlar i dialogar”, explica a l’entrevista.En aquest sentit, Junqueras considera que “és possible” que arribi a existir una negociació entre l’Estat i els independentistes mentre ell i altres dirigents romanguin empresonats. Malgrat tot, lamenta la posició del govern espanyol i assegura que ningú de l’executiu de Mariano Rajoy ha contactat amb ell des que està a Estremera.A més, en parlar de possibles processos de mediació internacional, el líder d’ERC té molt clar que qualsevol que sigui la proposta, caldrà tenir-la en compte. “L'únic límit és el respecte a la democràcia. Benvingudes totes les apel·lacions al diàleg i la mediació. Si el govern espanyol té una proposta per a Catalunya, que la sotmeti a votació dels ciutadans. Som demòcrates i acceptarem els resultats”, afirma, refermant així la seva aposta per qualsevol referèndum.Per últim en aquest panorama polític, Junqueras afirma amb rotunditat que “pot assegurar” que ni un euro públic es va destinar a la celebració de l'1-O. “De fet, també ho admet públicament el ministre d'Hisenda”, comenta a l’entrevista defensant així la seva innocència.En un terreny més personal, el líder republicà assegura que a la presó se sent, “com els companys, un boc expiatori de la intolerància i d'un Estat que actua venjativament”. “No només patim una presó incondicional, ens tenen ben lluny de casa, que és un càstig addicional per als nostres fills i família. A part d'atribuir-nos uns delictes que ni remotament hem comès, com ja ha deixat en evidència mitja Europa”, assegura.

