VÍDEO Cau una banda per robar en empreses i comerços del Vallès Oriental

Desarticulem organització criminal que atracava comerços i empreses. Els atracadors robaven en menys d’un minut i fugien amb cotxes sostrets https://t.co/Hk0Bd1579U pic.twitter.com/hiVPYH66zy — Mossos (@mossos) 18 de maig de 2018

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris violents en establiments comercials i empreses. Segons un comunicat de la policia catalana, en total han detingut quatre homes d'entre 25 i 34 anys acusats de tres robatoris violents, de la sostracció de set vehicles i de pertinença a organització criminal. Aquests robatoris es van produir a Granollers, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, poblacions totes del Vallès Oriental.En la majoria de casos, els lladres aprofitaven l'hora de tancament dels establiments i el moment en què els treballadors quadraven caixes, generalment poc després de les 21.10 hores, per cometre els robatoris. Actuaven sempre amb el rostre ocult i que exhibien armes blanques o de foc per intimidar els treballadors. A més, cometien els robatoris amb molta rapidesa i mai superaven els seixanta segons. El seu objectiu era la caixa forta de l'establiment per sostreure principalment diners, tot i que en una ocasió també es van endur rellotges d'alta gamma.La investigació de la Unitat Central d'Atracaments va començar a principis d'abril del 2017, quan es van produir diversos atracaments en establiments comercials, preferentment del ram de l'alimentació.El grup actuava amb molta precaució per no deixar cap indici que possibilités que els policies els poguessin identificar posteriorment. Utilitzaven vehicles que havien sostret prèviament per desplaçar-se fins a l'establiment triat i l'abandonaven un cop ja havien consumat el robatori. Els arrestats cuidaven tots els detalls, sempre amb la intenció de dificultar la investigació policial. De fet, mai repetien vehicle en un nou atracament i, fins i tot, havien utilitzat dos cotxes per a un mateix robatori: un per a desplaçar-se fins a l'establiment que pretenien atracar i, l'altre, per a la fugida.A partir de les indagacions policials els agents van poder identificar els autors dels atracaments. Quan la investigació encara no havia finalitzat els agents van detenir el líder de l'organització criminal per ordre judicial, ja que portava gairebé tres anys fugit de la justícia. L'arrest va tenir lloc el 4 d'abril i el jutge en va decretar l'ingrés a presó.A conseqüència d'aquesta detenció els atracaments es van aturar i la posterior investigació no es va poder tancar en aquell moment, tot i que les gestions d'investigació que s'havien realitzat fins aleshores van permetre acreditar que els altres tres membres del grup identificats havien participat de manera activa i directa en tres atracaments i en set robatoris de vehicles.Per aquest motiu es va acordar la detenció dels tres integrants de l'organització identificats. Els arrestos es van fer el 9 de maig a l'Hospitalet del Llobregat i a Barcelona.En dues de les quatre detencions els lladres i alguns dels seus familiars van oposar molta resistència a l'actuació policial. Tots ells tenien nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni i alguns ja havien complert pena de presó.A banda dels tres atracaments amb arma de foc i la sostracció dels set vehicles els investigadors continuen les indagacions per acreditar la participació dels arrestats en altres robatoris violents de característiques similars comesos en altres punts de Catalunya.Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a tres dels lladres i llibertat amb càrrecs per al quart.

