Domènec Òrrit: «Els eixos de futur de Castellnou seran natura, esport i cultura»

El republicà Domènec Òrrit és l'alcalde de Castellnou de Bages des del passat 10 d'abril, després de la renúncia del socialista Francesc Martínez. Comença un mandat de poc més d'un any amb projectes, però amb alguns fronts oberts que vol tancar. El seu govern té cinc regidories amb dues més de suport extern i només dues d'oposició, per això defensa que vol ser transversal. El passat dimarts dia 8 de maig, el ple va aprovar cartipàs i pressupostos, i anuncia canvis de concepció important. Castellnou serà sinònim de natura, esport i cultura.El dia 10 d'abril vaig prendre possessió de l'alcaldia de Castellnou de Bages. No havíem pogut fer cap ple fins la setmana passada per tota una sèrie de circumstàncies tècniques i perquè teníem un condicionant important, que és que la secretària municipal només ens ve un dia a la setmana i això ens condiciona en l'avançament dels treballs que representa fer un ple. I més, un ple com el que havíem de fer, en el qual s'havia d'aprovar, entre altres coses, el cartipàs i els pressupostos. També s'hi va sumar que l'1 de Maig va coincidir en dimarts. És per tot això que hem estat gairebé un mes per aconseguir fer el primer ple ordinari d'aquesta nova etapa, en el qual es van aprovar setze punts i molts decrets.Els pressupostos en llocs petits estan molt condicionats per unes partides. Els ingressos i les despeses van per capítols i, dins d'aquests, hi ha una partida important, la del capítol 1, que és la que fa referència als pagaments de la gent que està contractada a l'administració. Aquests capítols estan molt tancats i estan molt condicionats pels objectius de dèficits del govern central. I això ens fa anar molt malament a tots perquè en un moment es decideix la despesa que fem nosaltres i es resol que només podem créixer un 1%. Segons com el vas tancar, si va ser molt a la baixa, et condiciona a estar sempre molt a la baixa. És un capítol que des de l'Ajuntament treballarem perquè no estigui tan estressat.Primer de tot, perquè es dona la circumstància que un treballador municipal de la privada va renunciar fa uns mesos, i això ens allibera d'un sou. L'altra cosa és que la meva assignació com a alcalde és molt menor que la que tenia l'anterior.Hi ha un capítol, el 2, que és de manteniment, que nosaltres hem reforçat perquè ens hem trobat que hem hagut d'assumir l'alcaldia amb uns problemes que havíem de resoldre. Aquesta partida no la teníem comptabilitzada i si no ens haguéssim trobat amb aquests problemes no hi hagués hagut partida.Sí, que ja hi eren i que no s'estaven resolent.Un és un problema mediambiental d'un col·lector que perdia i que estava portant problemes des de feia temps; un altre fa referència a la piscina, que ens l'hem trobat buida i amb pèrdues d'aigua. Un altre és que, tenint en compte que el municipi conté tres urbanitzacions envoltades de bosc, un element essencial és tenir les franges perimetrals resoltes. Això vol dir que han d'estar fetes però, sobretot, mantingudes. I això no estava fet. Aquest puny, en el pressupost anterior, omplia una part del capítol 6 d'inversions, i l'hem hagut de passar al número 2, de manteniment. L'última qüestió que resoldrem en aquest apartat és la de l'arranjament de la plaça Joan Vendrell, que havia estat el nucli central del Serrat. Es tracta d'una àrea que s'havia degradat perquè s'havien anat fent altres equipaments i s'havien abandonat els antics. És una zona amb un parc infantil, s'hi juga a la petanca...Sí. I també a altres distribucions com ho són les assignacions per regidories. Fins ara el govern era pràcticament monotemàtic perquè era una persona que decidia i uns regidors que tenien unes carteres amb molt poques assignacions i amb pressupost nul. Jo he creat un govern amb regidories potents, amb assignacions econòmiques i amb responsabilitats. Això ha fet que haguem repartit diners.Afeblit. Hem de tenir en compte que, en el cas del nostre poble, està condicionat pels ingressos que ens venen de la Diputació. I com que en l'anterior mandat es va decidir que durant el quadrienni 2016-2019 part important d'aquests diners es destinarien al projecte del camp de futbol, ara no tenim gaire marge de maniobra per decidir on han d'anar les inversions. En aquest sentit ens hem trobat denegacions de coses que s'havien demanat i ara estem treballant amb la Diputació per poder recuperar una part de la inversió que ens permetrà afrontar l'obra d'arranjament de l'espai que queda ara entre el camp de futbol, el centre cívic, la piscina i l'escola, que estava pendent de resoldre's. Amb aquests diners també podrem posar en marxa el vial de serveis de la pròpia escola. Tot això ho farem en el marc d'un projecte urbanístic que volem que sigui l'ordenació del trànsit en aquesta àrea.Els altres recursos els destinarem, a més de la distribució per regidories, a fer que es vegi un canvi en els carrers; els tenim molt desendreçat des de fa anys. Això vol dir netejar parcel·les; acabar voreres... estem en un entorn on hi trobem llocs molt endreçats i al costat el desastre més absolut. També volem actuar a l'entrada del poble.Contacte de cap tipus. De fet m'he trobat el despatx buit. Per altra banda, tots els treballadors municipals m'han fet una rebuda excepcional i han col·laborat estretament en tot.Si hi ha un problema quan jo assumeixo la responsabilitat, i això ens afecta tant a mi com a l'actual equip de govern, haurem de denunciar el que sigui. Si no és així, nosaltres tirarem endavant i tancarem pàgines. Hem fet un equip de govern molt transversal i molt ampli com mai abans havia passat en aquest poble i, per tant, d'això n'ha de sortir un tancament d'etapes. Intentaré que, en el cas d'haver-hi algun tema que hagi de córrer per altres bandes, es resolgui de la forma més discreta possible perquè tots plegats, i el poble el primer, necessitem distensió.Penso que les entitats eren víctimes de tota la gestió anterior. Ningú vol viure tensionat, i crec que tots desitjàvem poder fer la feina que ens pertocava. Una entitat és una entitat i serveix pel que serveix. En aquest sentit la col·laboració amb l'Ajuntament sempre ha de ser la primera. I com que el meu tarannà és d'arribar a acords amb tothom, això m'ho fa fàcil.Tres membres del grup són al govern i dos membres que eren del grup estan a l'oposició. La relació amb aquests dos darrers és bona. I més bona que serà. Em vaig reunir amb un d'ells per explicar-li tot el que presentaríem. Ho vaig fer amb una certa urgència i no com a mi m'hauria agradat, amb temps i amb la possibilitat de pactar. En el futur jo estaré obert i penso que amb les coses purament de poble, segur que ens entendrem.Aquesta cultura de l'equipament i la inauguració ens ha portat on ens ha portat, i en llocs on eren deficitaris s'havia entrat en aquesta dinàmica, que era correcta perquè s'havien de tancar dèficits, però això ara ja no toca. Els dèficits que tenim són d'un altre tipus, no d'equipaments. Tenim més problemes a rendibilitzar els equipaments i donar-los sentit, que a construir-ne de nous. Els pressupostos del 2019 estaran enmig d'unes eleccions i tampoc volem plantejar-nos fer grans coses. Tot i això, i tenint en compte que som un govern tan ampli, tindríem la capacitat política d'afrontar-los. El que sí que sé és que seran uns pressupostos més marcats en la línia de poble que anem dibuixant. Volem que el resultat de carrer es vegi molt bé.Entrarem en unes dinàmiques diferents. A nivell de comunicació amb els veïns i veïnes, estem renovant la pàgina web de consistori. Hi havia moltíssima feina per fer, però com que hi havia tantes coses per fer, les que assolim es veuran.No ho sé. Segurament que sí però encara no m'ho he plantejat. Jo, aquest any no me'l prenc com un any de preparació de res. Jo, el que faré serà el màxim de feina possible aprofitant, també, que de 9 regidors n'hi ha 7 que donen suport a l'equip de govern i, d'aquests, 5 treballen amb càrrec i amb responsabilitats. Aquesta circumstància no s'havia donat mai. Per tant, jo el que vull és aprofitar això per posar les llums llargues i pactar un model de poble que faci virtuós el que tenim i que deixi de capficar-se amb coses que no serem mai. Els nostres tres eixos de futur seran esport, cultura i natura.Nosaltres som un poble que la seva idiosincràsia històrica va portar al despoblament, i que es va revifar amb la creació de les urbanitzacions. Aquestes urbanitzacions, però, es creen perquè la gent hi arriba atreta per un entorn natural important i perquè té la possibilitat de construir-hi una casa. Es tracta de gent que té una relació amb el passat del poble mínima, per no dir nul·la. La següent generació, que ja tenim un respecte diferent cap al nostre entorn natural i patrimonial, ens trobem que en el patrimoni del poble no s'hi ha invertit gens.Aquí tenim les restes de l'església de Sant Pere de Castellnou, que era romànica, i molta gent gairebé no sap ni on és. O la Torre de Castellnou, la coneguda Torre del Moro, on no s'hi ha fet mai ni un estudi arqueològic ni cap projecte per restaurar-la. Això és un tema que no ha importat, com tampoc ho ha fet tot el que fa referència al patrimoni immaterial.Sí. Dins d'aquest patrimoni immaterial hi ha la Festa Major, que celebrem a l'agost, però que ningú la concep com a tal. El que nosaltres pretenem és recuperar-la amb el seu format tradicional, perquè no era una festa de la Mare de Déu d'Agost sinó que era de vocació a Sant Roc. És per això que hem recuperat els goigs històrics; farem la música que els acompanyi, i estem treballant perquè tota la festivitat giri al voltant de Sant Roc. De fet, en aquest darrer ple hem aprovat que en els festius locals del 2019, un sigui el de Sant Roc.No. Els dos festius d'aquest 2018 (que van aprovar-se el 2017), no tenen res a veure amb el poble. La nostra voluntat és la de tornar-nos a connectar amb la història i el passat del municipi. El meu plantejament és crear un petit centre d'estudis de Castellnou. Volem posar en valor tot el nucli antic del municipi.

