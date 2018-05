Constanza Brncic: «Tots els adolescents són artistes»

Constanza Brncic (Buenos Aires, 1974) és la coreògrafa encarregada del projecte Tots Dansen , que aquest dimarts ha començat les seves representacions finals . Ella ha coordinat els professors dels set centres de la comarca que en formen part, i en el qual els adolescents han col·laborat activament en el procés de creació.-600 són moltíssims! (riu) Juntament amb els professors els intentem transmetre la idea que la peça és seva, que la treballin i la moldegin com els hi sembli.-Miri, per mi tots els adolescents són artistes. Canten, ballen... fan de tot! Tots tenen una part molt creativa, i això és fascinant. A la mínima que els hi dones un espai on poder desenvolupar aquestes qualitats, ho demostren.-Perdem els espais o, directament, no ens els creiem.-Sí. Tot el que fem en aquest sentit serà benvingut. I no és només una forma d'expressar-se, també serveix per aprendre i coneixe's a un mateix. A l'escolada reglada no passa, tot és un sistema tancat. L'art, en canvi, és una molt bona eina per expressar-se.-No, és evident. Però imagina't que un dia t'agafen i et diuen: "Va, a ballar!". No sabries ni com posar-te. Per això és tan important la feina dels professors en aquest projecte, perquè són els qui han de crear un espai perquè els nois i les noies sentin que tenen la llibertat per fer alguna cosa, per petita que sigui. Això sí: que tingui recorregut i que els hi serveixi per créixer!-Moltes coses. El treball en equip, per exemple. A més, és una gran eina per trencar tòpics sobre els adolescents. Simplement estan necessitats de ser escoltats, i l'art els ajuda.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)