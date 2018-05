Joan Cuevas, impulsor de la iniciativa «Tu manes»: «No és cap boicot ni cap campanya comercial»

L'impulsor d'aquest projecte a la ciutat Foto: Albert Hernàndez

Més de 70.000 cases i un mes. D'aquest binomi ha de sortir com a resultat el màxim de canvis de contractes cap a "una energia més cooperativa, més sostenible i de proximitat". Això és l'objectiu de la campanya Tu manes que el proper dilluns arrenca a Sabadell. Una seixantena de voluntaris es repartiran per la ciutat per convèncer, fins a finals de juny, la ciutadania que "manen", com defensa un dels impulsors de la iniciativa, Joan Cuevas. Una idea "transversal" que des de fa temps s'està gestant i pretén ser una nova manera de mobilitzar la ciutadania.- A Sabadell hi ha, aproximadament, 80.000 llars que consumeixen energia i menys de 2.000 ho fan sota criteris justos, tal com marca la campanya que emprenem. Xoca molt que tinguem un volum molt gran de ciutadania conscienciada en temes de sostenibilitat, de cooperativisme, democràcia, sobirania i proximitat. En canvi, hi hagi aquesta quota petita de cases.- Hem de perdre la por, la mandra i hem de ser ciutadans responsables. És un repte col·lectiu, s’interpel·la a tots. Ho volem fer en un període, ubicació i camp determinat. Hi ha d’altres aspectes en els quals podem exercir sobirania i en aquest cas concret no s’està explorant. Busquem de quina manera podem fer una campanya que interpel·li a tota la ciutadania en l’àmbit del consum.- Primer, hem fet una exploració de quines comercialitzadores compleixen els criteris, que són: cooperativisme, sostenibilitat i proximitat. Hem trobat que hi ha Som Energia, que compleix els tres; Holaluz dos, sostenibilitat i proximitat i Catgas i Catllum només compleixen proximitat. Aleshores, tenim els contractes actuals i a finals de juny, quan acabi la campanya, veurem quants s’hi han sumat.- No, la veritat que no. El que sí hem marcat és que la campanya arrenca el proper dilluns, dia 21, i finalitza a finals de juny. Aquí acabarà el projecte, amb independència del resultat. Però s’haurà generat un format de mobilització innovador, que dona més poder a la ciutadania.- És cert que el que proposem és més econòmic, però és secundari, encara que és un dels arguments que expressen molts des voluntaris per convèncer la gent. Tot i així, l’eix de la campanya no va per aquí, perquè busca sensibilització i trencar mites urbans: no et quedes sense llum, és ràpid i no és difícil.- No, en casos molt concrets pot haver-hi algun problema. I fent l’estudi, amb els centenars de persones que han fet el canvi, així ho hem corroborat. Únicament, el bo social només l’incorpora Holaluz. És molt més fàcil del que la gent es pensa i ràpid.- No, tampoc intueixo que n’hi hagin. Al cap i a la fi, no estem fent cap boicot ni cap campanya comercial per a cap companyia. El que diem és que tenim una ciutadania extremadament culte i conscienciada i hem de treballar perquè es faci aquest pas de perdre la por i la mandra al canvi de consum d’energia.- No ho hem plantejat així. La nostra idea és que sigui codi obert, és a dir, plantegem una acció col·lectiva i que després empaquetarem perquè es pugui utilitzar en d’altres llocs i àmbits. Com t’he comentat, una iniciativa pionera de mobilització.

