B de Born i X de Xammar: el diccionari del president Quim Torra

Iñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa d'aquest divendres Foto: Europa Press

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, assenyalava divendres que l'executiu estatal volia obrir una "nova etapa" a Catalunya basada en el diàleg però també en el respecte a la llei. La Moncloa es veu pressionada per Ciutadans, que li demana mantenir el 155 fins que no hi hagi un president que no sigui independentista a Palau, però de moment no ha pres mesures per evitar el vot delegat de Puigdemont i Comín -claus en la investidura- ni veu gaire marge per anul·lar la presa de possessió de Torra. En tot cas, però, la maquinària de Rajoy observarà tots els passos del nou executiu i, tan bon punt hi hagi una il·legalitat -segons el seu punt de vista-, activarà els ressorts per frenar el nou president. En aquesta legislatura, però, cap instància catalana ha apostat per la desobediència.