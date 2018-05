MAPA Totes les fonts naturals de Catalunya, al teu abast

Captura de pantalla del mapa interactiu de les fonts naturals de Catalunya

Captura de pantalla de l'aplicació Cercafonts per a telèfon mòbil. Foto: Gencat

Font del Ti de Prats de Lluçanès. Foto: Lluçanès Viu

La font de Can Catà, a Cerdanyola. Foto: Albert Segura



Font de Vilarjoan. Foto: CIC Moià

L'estiu és a tocar i, amb l'arribada del bon temps, és cada vegada més agraït passar hores i hores a l'aire lliure i gaudir de la immensa riquesa natural que t'ofereix Catalunya. En aquest sentit, per tal d'apropar l'experiència a qualsevol ciutadà, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han creat una aplicació per localitzar, a partir d'un mapa interactiu, les fonts naturals repartides arreu del país.L'app, anomenada CercaFonts, està ja disponible per a iOS i Android, però també es pot consultar en línia des de l'ordinador. Pots començar a explorar els indrets naturals de Catalunya clicant en aquest enllaç Ara per ara es pot consultar un inventari de 5.000 fonts naturals. L'aplicació és gratuïta i aspira a esdevenir una referència per als excursionistes i per als aficionats a les caminades, que poden trobar tot tipus d’informació de les fonts, com el topònim, el mapa, les coordenades, fotografies, l’ús i el cabal.dona la possibilitat als usuaris de donar feedback. És a dir, a partir de la col·laboració ciutadana, té l'objectiu d'ampliar el llistat de fonts que ofereix el mapa i, alhora, millorar-ne la precisió de la localització.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)