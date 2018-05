Ajuntaments i operadors posen en marxa el pla d'inversió de 1.800 milions al Llobregat

Una inversió de 1.800 milions d'euros en 30 projectes fins al 2025. Sobre aquestes xifres pivota l'Estratègia Delta del Llobregat, un pla que preveu impulsar una trentena de projectes per aconseguir un impuls "econòmic, sostenible i inclusiu" d'un territori "estratègic" pel país. Aquest és l'objectiu que han subratllat els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat durant la presentació i posada en marxa del projecte.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que l'objectiu és "compaginar" el creixement econòmic apostant per indústries sostenibles i la millora de les infraestructures amb la preservació d'espais naturals com el Parc Agrari del Baix Llobregat o els espais naturals del riu Llobregat.Entre els projectes destaquen el parc industrial de PIMEs de la Zona Franca, ja en marxa, l'ampliació de Mercabarna, el passeig del peu de Montjuic o el pla urbanístic al barri de la Marina del Prat Vermell. Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, ha destacat que el repte a partir d'ara serà "fer realitat el somni" treballant per implementar "a ritmes diferents" els 30 projectes.Els objectius de sostenibilitat a la zona, amb àrees humides d'alta biodiversitat, inclouen mitigar les externalitats d'activitats econòmiques, optimitzar el consum d'energia i augmentar el grau d'autosuficiència, prevenir riscos naturals, ampliar zones verdes, preservar els espais naturals protegits i incrementar la funcionalitat dels equipaments ambientals.Colau ha destacat que es promourà l'energia fotovoltaica i que es millorarà la mobilitat, amb l'arribada del metro als barris de la Marina, en els quals es preveu construir uns 10.000 habitatges i que es connectarà amb un passeig urbà amb la plaça de la Carbonera, a l'altre costat de Montjuïc i envoltant la muntanya, després d'un acord amb el Ministeri de Foment, per la seva proximitat a la Ronda Litoral i és d'una "complexitat notable".Marín ha destacat que aquest és un territori "estratègic per a l'economia de la gran Barcelona i de Catalunya", ja que a la zona treballen unes 75.000 persones -40.000 d'elles en polígons industrials-, concentrades sobretot en el Districte Econòmic de l'Hospitalet, la Zona Franca i el barri de la Marina i el Prat Vermell, i compta amb infraestructures com el Port i l'Aeroport.Tejedor ha subratllat la importància del parc agrari de la zona del delta, que és un polígon d'activitat econòmica imprescindible, i ha augurat que en els propers anys el quilòmetre zero i la sobirania alimentària li donaran una importància absoluta a la zona, els agricultors de la qual "no són pagesos, són treballadors d'un sector que es diu agricultura".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)