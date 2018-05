Les recomanacions del cap de setmana: dels forjadors d'Alpens al DocsBarcelona

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Aquesta setmana hem dit adeu a Tom Wolfe , una de les plomes més brillants de la seva generació i autor de llibres imprescindibles del cànon literari contemporani com Tot un home o La foguera de les vanitats. Un autor que serà recordat, més que per la grandesa d'una obra en concret, per haver estat el pare del "Nou Periodisme"., i avui us recomanem la seva darrera novel·la, que ens acosta a un calidoscopi de personatges que retraten Miami i, sobretot, la gent que l'habita.Ryan Reynolds es posa per segona vegada a la pell del superheroi més descarat i irreverent del cinema, Deadpool. Després de sobreviure a un atac que gairebé li costa la vida, Wade Wilson intentarà convertir-se en el cambrer més famós de la ciutat al mateix temps que prova de recuperar el sentit del gust. Wade haurà de lluitar contra ninjes i gossos agressius mentre recorre el món per trobar el significat de la família, l’amistat i l’èxit.Obeses mostrarà les noves cançons i les de sempre a l'escenari de la NauB1 de Granollers: virtuosisme, èpica, riffs enèrgics, arranjaments consistents i veus esmolades. Fill de les estrelles és el disc que consolida el grup com un dels imperdibles catalans del moment, comandants pel talent d'Arnau Tordera. El concert també compta amb l'actuació del grup vallesà Setembre, que presenta el disc Feres i Treves.Alpens es converteix aquest divendres en la capital de la forja. Durant tot el cap de setmana, prop de 160 forjadors d'arreu del món participaran a la XIV Trobada Internacional de Forjadors , "que és el nombre que voldríem estabilitzar per la Trobada, per poder-ho fer amb el màxim rigor i professionalitat", tal com explica en aquesta entrevista l'alcaldessa del municipi, Montse Barniol La trobada és una de les més importants d'aquesta especialitat que es fa al sud d'Europa La 21a edició del DocsBarcelona torna –del 16 al 27 de maig– per oferir diversitat, eclecticisme i mirades singulars que ajudin a completar la realitat, la viscuda o la somiada. També documents per entendre el passat i fer-ne un bon ús de cara al futur i, enguany més que mai, talent de casa i comèdia. Com a singularitat, l'edició 2018 aposta decididament pel documental català: ho són, de manera inèdita, 14 títols del total de 41 que passaran pel certamen. Per si voleu una bona orientació, aquí teniu la llista dels 5 documentals imperdibles de l'edició 2018