Alemanya respon l'embat de Llarena i avisa que analitzarà «minuciosament» l'euroordre

La possibilitat que la justícia alemanya segueixi la línia belga i tombi l'extradició de Carles Puigdemont agafa cada vegada més força. Amb l'afany d'evitar-ho, Pablo Llarena va decidir moure fitxa aquest dijous i va optar per pressionar el tribunal alemany . El jutge instructor del Suprem no es pot permetre un nou contratemps si vol mantenir dempeus el seu argumentari, segons el qual manté nou dirigents independentistes en presó preventiva i, fins ara, set més perseguits a l'exili. La fiscalia del país germànic ja ha respost.Llarena considera que la justícia belga va cometre un "error d'interpretació" en el cas de Comín, Serret i Puig i assegura que l'auto de processament que els va fer arribar ja és, en si mateix, una euroordre per extradir el president a l'exili. Ara bé, malgrat la insistència del magistrat espanyol, el ministeri públic alemany s'està mirant amb lupa les qüestions formals de l'euroordre.Wiebke Hofflner, portaveu de la Fiscalia General de Schleswig-Holstein, el land que tard o d'hora ha de prendre una decisió definitiva sobre Puigdemont, ha assegurat aquest mateix dijous al diari El Mundo que, malgrat no comentar les decisions de tribunals d'altres països, s'estan analitzant "minuciosament" tots els punts de la documentació tramitada per Llarena.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)