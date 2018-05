«La Marató» de TV3 tanca el marcador amb 9.758.075 euros

L'edició 2017 de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio , dedicada a les malalties infeccioses, ha tancat definitivament el marcador amb 9.758.075 euros. Des de l'emissió del programa, el 17 de desembre, fins al 31 de març, quan ha acabat el període de recepció de donatius, el marcador ha incrementat la xifra en més de 2,5 milions d'euros. Aquest resultat situa el marcador entre les cinc recaptacions més elevades de les 26 edicions.Aquests recursos es destinaran a la recerca biomèdica, per tal de prevenir, tractar més eficaçment, millorar la qualitat de vida de les persones que les tenen i fins i tot arribar a curar les malalties infeccioses. La Fundació La Marató finançarà els projectes d'investigació que resultin més ben valorats entre els 214 que s'han presentat a la convocatòria d'ajudes.Actualment, científics d'àmbit internacional experts en malalties infeccioses revisen els projectes candidats mitjançant un procés d'avaluació coordinat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Cada treball serà puntuat per dos avaluadors en funció de la qualitat, metodologia, rellevància científica, sanitària i social, valor innovador i viabilitat. Finalment, un comitè presentarà una llista amb els treballs més ben valorats, que serà estudiada per la Comissió Assessora Científica i traslladada al Patronat de la Fundació per ser aprovada. La decisió sobre la distribució dels fons recaptats es farà pública durant l'octubre del 2018.Durant l'edició del 2017 de la Marató es van fer 3.307 activitats populars que van mobilitzar un milió de persones. 3.200 voluntaris van atendre els milers de donatius telefònics durant l'emissió dels programes i 234.268 joves van assistir a les 5.339 conferències fetes en un miler de centres educatius, cívics i biblioteques.La pròxima edició del programa es farà el diumenge 16 de desembre i estarà dedicada al càncer, una malaltia que representa la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones, i que manté una incidència molt alta: es calcula que, al llarg de la seva vida, en tindran un de cada dos homes i una de cada tres dones.

