VÍDEO Cs titlla de «fake news» que Torra sigui el «131è president de la Generalitat»

Aquest es el nivell intel·lectual dels diputats de Ciudadanos al Congreso , normalment la ignorància et fa perdre la vergonya . C’s es realment el partit “fake” de la política espanyola #PGE18 #congreso pic.twitter.com/HXGntaT65v — Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) 17 de maig de 2018

Ciutadans ha posat en qüestió al Congrés dels Diputats que Quim Torra pugui ser considerat el 131è president de la Generalitat i s’ha preguntat si per arribar a aquest número han comptat abans Légolas o Conan. Aquestes paraules les ha pronunciat el diputat per Màlaga Guillermo Díaz durant el debat a la comissió del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat en el marc d’una intervenció sobre les fake news.Díaz, doncs, s’ha mofat que Torra ocupi el lloc del 131è president dels catalans i no el “número 10”, perquè entén que la Generalitat comença a partir de la IIa República amb Francesc Macià. A banda, també assegura que el referèndum de l’1-O va ser fake i que aquest va resultar en una República, també fake.“A mode de gran fake news, celebren l’elecció del 131è president de la Generalitat; suposo que en aquesta llista hi hauran comptat Légoles o Conan (el Bàrbar), rei d’Aquilonia. És com si per comptar els presidents del govern d’Espanya, hi suméssim el Capitan Trueno”, ha comentat en to de mofa el parlamentari.Díaz ha denunciat “intents” dels independentistes catalans d’”intoxicar” la història -tot un clàssic a Europa, ha dit-. Sota el seu parer, el “cop” del secessionisme és un mostra del que amenaça Europa i Occident, fins al punt que a la UE i al Congrés es constituiran o s’han constituït òrgans per lluitar contra les notícies falses.

