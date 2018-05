L'advocat de Junqueras recomana que els presos «no formin part del Govern»

"Es podria dir que és més recomanable que els presos no formin part del Govern". Aquesta és la diagnosi que fa l'advocat Andreu Van den Eynde, que porta les defenses d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, en una entrevista a RAC 1 . L'advocat ha assegurat que tornarà a demanar la llibertat dels presos un cop el Govern hagi pres possessió, ja que considera que l'escenari d'incertesa política ha perjudicat fins ara la defensa però que ara aquesta situació quedarà ja resolta. Amb tot, ha admès que per ara no s'obren escletxes: "El Tribunal Suprem mai ens ha donat la raó en res".Precisament en aquests moments Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Puig han manifestat la seva voluntat de ser restituïts com a consellers, una opció que compta amb el vistiplau del president Quim Torra i que ERC descarta sobre els seus dirigents malgrat que Toni Comín també ho ha demanat.Van den Eynde ha assegurat que el fet que Bèlgica hagi rebutjat l'euroordre per extradir els dirigents que són a Brussel·les "beneficia" els seus clients: "Els arguments s'adapten amb tot el que succeeix perquè els presos no surtin de la presó". Sota el seu criteri, els defectes de l'euroordre són de fons i de formes.L'advocat ha assegurat que esmerçaran esforços perquè el judici de l'1-O, previst per a la tardor, sigui emès en directe per televisió per aconseguir el màxim ressò internacional. "Farem tot el possible perquè sigui el judici més mediàtic i més tècnicament avançat que s'hagi fet mai a Espanya", ha asseguratVan den Eynde ha reivindicat que el judici sigui "públic" i incorpori les tecnologies amb la qual ja compten els sistemes judicials d'altres democràcies europees per garantir la difusió dels processos de cara a la ciutadania. "No creiem que el judici deixi de ser una continuació del que estem vivint. Treballem per al judici espanyol, però sobretot per un judici internacional", ha assegurat."El Tribunal Suprem s'està convertint en el túnel del terror. Es dona el missatge de «no vingui, perquè si ve anirà a la presó i no en sortirà». Així, només hi aniran els bojos, que en aquest cas són els meus clients", ha lamentat l'advocat.

