VÍDEO Una periodista acorrala Irene Montero pel xalet de 540.000 euros

"Sabem que moltes famílies espanyoles, inclús amb dos sous, no poden permetre's una hipoteca com aquesta". Així s'expressa Pablo Iglesias en un llarg text compartit al seu perfil personal de Facebook en què intenta justificar la compra d'un xalet de més de mig milió d'euros. El canvi de residència del secretari general de Podem i la diputada Irene Montero, que s'han mudat a una localitat propera a Madrid, ha aixecat molta polseguera.Durant les explicacions que Irene Montero va donar al Congrés dels Diputats, diversos periodistes van recordar-li les declaracions que havia fet el líder de Podem, Pablo Iglesias, sobre la compra que va fer Luis de Guindos d'un altre xalet amb un preu similar.La portaveu de la formació lila va defensar que segueix creient que l'economia ha d'estar en mans de la gent i no dels "majordoms dels poderosos". "Si penso que un ministre o una ministra ha de comprar propietats per viure i no per especular, ho pensava ahir i ho penso avui”, va dir.És llavors quan una periodista insisteix: "Què li fa pensar que De Guindos va comprar per especular i vostès per viure?". "No he dit tal cosa", contesta Montero entre somriures amb la boca petita dels periodistes.Iglesias i Montero hauran de pagar 800 euros cadascú al mes durant 30 anys, tal com ha explicat el mateix polític en el comunicat. O, dit d'una altra manera, hauran de fer front a un pagament de 1.600 euros mensuals durant 360 mesos. La polèmica va esclatar ahir i el líder de la formació morada ha sortit al pas poques hores després. La xarxa no ha empassat bé la desorbitada xifra i són molts els usuaris que li han retret la "doble moral" de viure en un casa luxosa i, alhora, predicar polítiques justes d'habitatge.Iglesias justifica que "els nostres sous, que són públics i que s'han decidit per l'Assemblea Ciutadans de Podem, ens han permès emprendre aquest projecte". Assegura que a Galapar, un municipi a poc més de 40 quilòmetres de la capital espanyola, gaudiran d'"intimitat" i podran compartir projecte de vida i educar els seus fills "de la forma més normal possible".Tal com detalla el cap de files de Podem, les reformes i l'entrada de la hipoteca les han costejat amb estalvis i, a part, han comptat amb l'ajuda econòmica dels pares de Montero -ja jubilats-, que tenien un bon sou i que li deixaran una herència "que ens ajudarà".Així mateix, Iglesias treu foc a la polèmica i defensa la transparència dels seus comptes: "els nostres ingressos, comptes corrents, propietats, així com impostos que paguem, estan declarats al Congrés i al portal de transparència de Podem".

