PP i PSOE assagen la gran coalició per barrar el pas a Ciutadans

Els socialistes han respost a la "lleialtat" d'Estat amb l'objectiu de no quedar-se enrere electoralment

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, al Congrés Foto: Flickr Ciudadanos

Amb l'enquesta del CIS va començar tot. La prospecció concloïa que PP i PSOE cauen mentre Ciutadans escala posicions i, segons el sondeig, seria ja segona força a Espanya. Amb aquests auguris sota el braç i a un any de les municipals, Albert Rivera ha vist la seva oportunitat per entrar en el cos a cos amb el bipartidisme exprimint el seu discurs de mà dura contra el procés català, l'estratègia que tant rèdit electoral li ha donat a Catalunya. Mariano Rajoy i Pedro Sánchez s'han afanyat en estrènyer la seva aliança per actuar de dic de contenció de l'ascens del partit taronja autoatribuint-se el paper d'autèntics homes d'Estat i de govern, presentant un acord amb les criteris per reactivar el 155 i assenyalant Rivera com a factor desestabilitzador.Que el president espanyol aixequés el dit assenyalador per titllar el líder de Ciutadans d'"aprovechategui" al Congrés la setmana passada va trencar la sintonia que fins ara havien exhibit els dos partits de dretes. La sessió de control va ser una autèntica exhibició de la competició que hi ha pel paper d'ariet contra l'independentisme. Rivera ha agafat des d'aleshores la bandera de la FAES, que fa setmanes que va advocar per mantenir el 155. Ciutadans no només ha apostat perquè no s'aixequi la suspensió de l'autogovern de Catalunya, sinó perquè aquest s'apliqui encara amb més duresa intervenint TV3 i garantint un control acèrrim dels Mossos d'Esquadra. "Els catalans no separatistes estan atemorits amb un president racista", ha assegurat aquest divendres per seguir pressionant Rajoy perquè endureixi la seva actuació.Durant dies, la partida s'ha centrat en Ciutadans demanant l'allargament preventiu del 155 davant el discurs d'investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat apel·lant a la República. Al seu torn, el PP ha advertit que s'ha de complir amb allò que es va aprovar al Senat i aixecar-lo un cop es constitueixi el nou Govern, tot mantenint-se a l'expectativa de quins són els seus primers passos. El PSOE, que havia vist com quedava fora de joc en aquesta pugna, ha buscat la via per situar-se al centre del debat. Ho ha fet agafant-se al guant que li va llançar Rajoy quan va instar Ciutadans a actuar amb la mateixa "lleialtat" que Sánchez. El president espanyol ha donat un tracte preferent als socialistes. Ho ha fet reunint-se primer amb el líder dels socialistes i exhibint sintonia i pacte, mentre el tracte amb Rivera ha estat més marcat per les diferències i la distància.Aquesta "lleialtat" dels socialistes s'ha traduït en un acord entre socialistes i populars per reactivar el 155 si el nou Govern segueix desafiant la legalitat o crea estructures com el Consell de la República o l'Assemblea d'Electes. També en dues propostes específiques dels socialistes encaminades a deixar clar que el PSOE també manté una línia dura contra la continuïtat del procés: reformar el codi penal per actualitzar el delicte de rebel·lió -que considera que va cometre el Govern de Carles Puigdemont- i obligar per llei a prometre la Constitució en la presa de possessió dels alts càrrecs . L'executiu de Rajoy ha acollit amb els braços oberts l'estudi de les dues aportacions.Els socialistes també han endurit el seu discurs contra Torra i Sánchez fins i tot ha arribat a afirmar que el president de la Generalitat és "el Le Pen de la política espanyola" , un relat que s'ha arromangat per fer quallar a escala europea. A Ferraz han arribat a la conclusió que mantenir una línia més laxa amb el conflicte català seria quedar-se al marge de la lògica que en aquests moments dona més expectatives electorals als partits estatals. Tot plegat, mentre la direcció del PSC tanca files amb aquesta estratègia. Un dirigent de la cúpula de Miquel Iceta assegura que faran costat a l'aplicació, de nou, del 155 si es considera necessari per garantir el compliment de la legalitat.Les reformes plantejades pel PSOE, que fins ara havia defensat que no s'havia de legislar ad hoc, han passat per davant de la reforma de la Constitució que els socialistes havien abanderat com la sortida al conflicte polític a Catalunya i que Sánchez referma que manté. Tot i això, la comissió d'estudi creada al Congrés per explorar aquesta possibilitat ha embarrancat. Havia de durar sis mesos i finalment els treballs s'han allargat fins a finals d'any. A més, ni Ciutadans ni Podem hi participen. PP i PSOE tampoc han trobat un mínim comú denominador de quina reforma s'hauria de fer.PP i PSOE han segellat una pauta d'actuació centrada en assenyalar Ciutadans, que demana més mà dura contra Catalunya, com l'"irresponsable" sense experiència de gestió. Sánchez ha arribat a acusar Rivera d'estar "aznaritzat" mentre Rajoy li ha retret que tingui com a objectiu desgastar el govern espanyol en comptes de fer pinya per aprofitar-se'n electoralment. Tot plegat, una pinça que socialistes i populars fan contra Rivera per situar-lo a la dreta de la dreta i intentar perpetuar el bipartidisme davant unes enquestes que els van a la contra. Rajoy i Rivera actuen en aquests moments de la mà a l'espera dels primers passos del Govern. Fins que electoralment convingui el contrari.

