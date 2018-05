Àngel Ros deixa l'alcaldia de Lleida en mans de Montse Mínguez per una operació

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, passarà pel quiròfan per sotmetre's a una intervenció quirúrgica, fet que l'obligarà a absentar-se uns dies de la seva responsabilitat municipal, segons han informat des de l'Ajuntament de Lleida.Per aquest motiu, Ros ha signat aquest dijous un decret on delega les funcions d'alcaldia a la primera tinent d'alcalde de la Paeria, Montse Mínguez, que d'aquesta manera exercirà d'alcaldessa accidental de Lleida del 18 al 21 de maig. La delegació es produeix als efectes previstos en l'article 47.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)