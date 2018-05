El guionista Oriol de Balanzó es retroba 20 anys després amb la seva mestra a partir d'un article a NacióDigital

2 dies més tard, la meva professora, a qui ni he vist ni parlat en 20 anys m'escriu aquest missatge en privat. No vaig poder contenir les llagrimes. He trigat dues dècades a poder-li agrair que fes bé la seva feina. En homenatge a totes les nostres mestres, us dic:#gràciesmestres pic.twitter.com/fdpHphzb7Z — Oriol de Balanzó (@orioldebalanzo) May 17, 2018

De vegades també hi ha històries amb final feliç. El guionista Oriol de Balanzó, articulista de, s'ha retrobat amb una de les mestres que més el va marcar 20 anys després gràcies a un article publicat en aquest diari. Balanzó reclamava als diputats que apliquessin al Parlament els valors i comportaments que mestres i professores de l'escola catalana els van transmetre, tot plegat en un moment en què aquesta institució està en el punt de mira.Al text, el guionista relata una anècdota que va viure com a alumne. "Aquell professor que amb una frase, gest o actitud fa que entenguis què és l'aprenentatge, l'esforç i t'encaminen cap a convertir-te en la persona que ets ara", ha explicat a Twitter. La casualitat ha fet que la professora en qüestió llegís l'article i, 20 anys després en què n'hi s'han vist ni han parlat, hagin tornat a intercanviar un missatge. "He trigat dues dècades a poder-li agrair que fes bé la seva feina", ha explicat Balanzó.

