VÍDEO Així ha debutat Quim Torra al «Polònia»

Com serien en Danny Zuko i la Sandy si haguessin d’obeir el mandat democràtic del poble de Catalunya? #PolòniaTV3 pic.twitter.com/yfGKKQvd81 — Polònia (@poloniatv3) May 17, 2018

Quim Torra ha pres possessió del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya aquest dijous al matí. Ja oficialment com a cap de l'executiu català i, com no podia ser d'altra manera, ja té personatge alEl president, interpretat per Ivan Labanda, ha debutat amb un gag acompanyat d'Elsa Artadi (Agnès Busquets) i amb un petit musical.En la primera aparició, apareixen Torra i Artadi al "despatx" del nou president. Un despatx sense Twitter (arran de totes les polèmiques que han acompanyat la investidura de Torra) i controlat des d'Alemanya per Carles Puigdemont. Al música, els principals dirigents del procés acaben optant per "fer-se el boig" abans de concretar què vol dir "avançar cap a la República".Ho podeu recuperar aquí:Hores abans, el programa d'humor vinculat a l'actualitat política ha publicat un vídeo promocional en què posava sobre la taula la pregunta que, molt probablement, es plantejaven molts dels espectadors habituals del programa: quin actor farà de Quim Torra?

