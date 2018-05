Torra ajorna la visita als presos fins dilluns a petició del Ministeri de l'Interior

Quim Torra visitarà dilluns els presos polítics. Finalment ha decidit postposar el viatge que havia de fer demà a petició del ministeri de l'Interior per "raons logístiques". Torra ha pres possessió del càrrec aquest matí com a president de la Generalitat i una de les primeres fotografies que s'ha fet ha estat amb una pancarta d'un llaç groc al Pati dels Tarongers.El nou president, que es va donar d'alta com a exercent davant del Col·legi d'Advocats per tal de poder visitar amb celeritat els nou dirigents encausats. Així, és previst que dilluns visiti Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Quim Forn, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per tal de conèixer la seva situació. Rull i Turull ja han refermat la seva voluntat de ser nomenats consellers tot i els dubtes de sectors de Junts per Catalunya (JxCat) sobre la idoneïtat d'escollir-los. Els dos dirigents, juntament amb l'exiliat Lluís Puig, ja han fet saber la seva voluntat de ser restituïts en el càrrec que ocupaven.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)