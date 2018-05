L'alcaldessa de Berga compareixerà davant el jutge amb una estratègia «de confrontació»

Montse Venturós en la roda de premsa d'aquest dijous a la tarda. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha explicat aquest dijous a la tarda que el proper dilluns assistirà al judici al qual s'enfronta per no haver despenjat l'estelada del balcó del consistori en les eleccions del 27 de setembre i el 20 de desembre de l'any 2015. Venturós ha dit que hi anirà, però que ho farà amb una estratègia "de confrontació i una lògica de no col·laboració amb els jutjats i els tribunals de l'Estat". El fiscal, que li atribueix un presumpte delicte de desobediència, en demana la inhabilitació i una multa de 540 euros.Montse Venturós no ha aclarit si, tot i assistir al judici, respondrà les preguntes de totes les parts o fins i tot si acabarà declarant. La batllessa ha emplaçat els mitjans a dilluns per acabar d'explicar-ne l'estratègia. La vista oral serà a dos quarts d'11 del matí a la sala penal número 2 de Manresa.Montse Venturós ha argumentat la seva assistència al judici, a diferència de les dues vegades que no hi va comparèixer en la fase d'instrucció i per la qual cosa va acabar sent detinguda, perquè "ara podrien fer el judici sense la persona acusada i no podem deixar que els tribunals de l'estat espanyol facin un judici per a ells mateixos, sense la possibilitat que puguem dir alt i clar què pensem". A més, l'alcaldessa de Berga ha afegit que "no totes les estratègies serveixen per a tots els moments". Tanmateix, ha afirmat que "no entenem com a legítims els tribunals espanyols, sempre que estiguin treballant respecte aquesta estratègia de judicialització política de manera directa". Venturós ha recordat que, en no despenjar l'estelada, "l'únic" que va fer l'Ajuntament de Berga i l'alcaldia que ella encapçala és "assegurar i garantir uns acords plenaris que s'havien pres l'any 2012".Malgrat que el Jutjat d'Instrucció de Berga va acordar el març de 2017 el sobreseïment lliure de la causa seguida contra l'alcaldessa de Berga, la secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona, atenent la petició del Ministeri Fiscal espanyol, va reobrir-la dos mesos després.Montse Venturós ha expressat aquest dijous que, en cas que els tribunals l'inhabilitin, la desobediència serà "una possibilitat". L'alcaldessa de Berga ha defensat que "tots els processos de canvi i de transformació han de passar pel sedàs de la desobediència o de l'obediència a la legitimitat popular".Així i tot, Montse Venturós també ha dit que s'afrontarà qualsevol sentència des d'una estratègia presa "col·lectivament" i sempre en funció del "context polític" de cada moment. "Montse Venturós ha fet aquestes declaracions a Berga acompanyada de representants de la plataforma que ha sorgit per donar-li suport, sota el lema "Democràcia vs Tribunals". Aquest moviment ciutadà s'ha presentat justament aquesta tarda en el context d'aquesta roda de premsa a la plaça de Sant Joan. La seva portaveu Roser Valverde ha explicat que la plataforma aplega una cinquantena d'entitats del teixit associatiu de Berga i d'altres punts de Catalunya. La Plataforma pels drets democràtics i polítics de Berga ha convocat dues concentracions el mateix dia del judici, una a les 10 del matí davant dels jutjats de Manresa i una altra a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere de Berga. Valverde ha assegurat que la plataforma neix com "un moviment transversal que acabarà tan bon punt hi hagi l’absolució de Venturós".El coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Berga, Lluís Escriche, ha estat en la part final de l'acte l'encarregat de llegir el manifest del moviment. En el discurs es condemna "la persecució judicial" a Montse Venturós, i es fa palès que "els alcaldes els escull el poble i no pas els tribunals". La plataforma reclama l'absolució de Venturós i rebutja una possible inhabilitació. A més, assegura que el procés contra Venturós és una "violació flagrant de la voluntat del poble i dels drets democràtics”.

