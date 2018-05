VÍDEO Ciutadans es mofa de la història de Catalunya: «Deuen comptar a Légolas i Conan com a presidents»

Aquest es el nivell intel·lectual dels diputats de Ciudadanos al Congreso , normalment la ignorància et fa perdre la vergonya . C’s es realment el partit “fake” de la política espanyola #PGE18 #congreso pic.twitter.com/HXGntaT65v — Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) 17 de maig de 2018

Ciutadans ha posat en qüestió al Congrés dels Diputats que Quim Torra pugui ser considerat el president "número 131" de la Generalitat de Catalunya i ha assegurat que, perquè aquest recompte sigui possible cal haver "comptat abans a Légolas o Conan". Les paraules del diputat de la formació taronja Guillermo Díaz han indignat els representants d'En Comú, el PDECat i ERC.Díaz considera que Torra ha de ser considerat el 10è president de la Generalitat perquè la història d'aquest es remunta tan sols a l'època de Francesc Macià. En aquest sentit, ha definit la presa de possessió com una "gran" fake new: "És com si per a comptar els presidents del govern d'Espanya, suméssim al Capitán Trueno".

