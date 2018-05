«The Guardian» destaca les acusacions de «xenofòbia» per informar de la presidència de Torra

"Quim Torra ha estat investit com a 131è president de Catalunya enmig de la creixent pressió sobre el to 'xenòfob' i antiespanyol dels seus escrits i comentaris de fa anys". Així resumeix The Guardian la presa de possessió de Torra, que també ha fet referència a la promesa de "ser fidel al poble de Catalunya". L'afirmació ha provocat malestar en el govern espanyol, que ja ha anunciat que l'estudiarà per veure si s'adequa al reglament.De la mateixa manera, el rotatiu anglès recorda tota la polèmica pels articles i piulades de Torra. Recuperen alguns dels seus articles que aquests últims dies han provocat un allau de crítiques contra el president i en destaca alguns dels conceptes com "bèsties en forma humana". Sobre els ja famosos tuits, The Guardian recorda que Torra va dir que "els espanyols només saben saquejar" però també insisteix que el president es va disculpar per les seves paraules.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)