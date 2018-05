Torra visita els presos polítics a Estremera i Alcalà Meco

Quim Torra, amb un llaç groc al Pati dels Tarongers Foto: ACN

Quim Torra ja és a Estremera. Aquest dijous va prendre possessió del càrrec com a president de la Generalitat i es va fer una de les primeres fotografies amb una pancarta d'un llaç groc al Pati dels Tarongers. Aquest color, símbol de la llibertat dels presos polítics catalans, l'acompanya aquest dilluns a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco per tal de visitar tots els dirigents privats de llibertat des de fa mesos. La visita s'havia de celebrar divendres, però el president va ajornar-la a petició del Ministeri d'Interior . Un dels objectius que s'ha marcat Torra és aconseguir que el nou Govern pugui aconseguir, d'una manera o una altra, beneficis per la situació dels presos i aconseguir la seva llibertat.El nou president, que es va donar d'alta com a exercent davant del Col·legi d'Advocats per tal de poder visitar amb celeritat els nou dirigents encausats, visitarà Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Quim Forn, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per tal de conèixer la seva situació. Torra va nomenar aquest dissabte el nou Govern amb dues novetats principals: la restitució de Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig i Toni Comín -empresonats i exiliats- i la incorporació d'Ernest Maragall a Exteriors. Torra preveu que els consellers prenguin possessió el pròxim dimecres 23 de maig.El nou executiu prendrà possessió en els propers dies i serà a partir d'aquest moment que Torra també té previst desplaçar-se a visitar els exiliats. El president ja es va veure amb el seu antecessor, Carles Puigdemont, a Berlín, i també es desplaçarà properament a Brussel·les per reunir-se amb Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret. Aquests tres últims dirigents van rebre una bona notícia: la justícia belga va rebutjar la seva extradició Torra va informar per carta el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, de la visita a les presons espanyoles. La relació entre executius en els primers compassos del mandat no acaba de ser fluïda: tot i que Mariano Rajoy li ha acceptat una reunió, el govern de l'Estat va mostrar el disgust per la "degradació" que, a parer seu, va suposar una presa de possessió curta i sense presència d'autoritats, com és habitual.

