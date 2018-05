L'alta contaminació de Barcelona no arribarà per ara al tribunal europeu

Brussel·les no enviarà Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la contaminació de l'aire que hi ha en àrees urbanes de Barcelona i Madrid. Tot i que Espanya no ha resolt el problema de l'incompliment "constant" dels límits de contaminació atmosfèrica que recull la normativa europea sobre qualitat de l'aire, la Comissió Europea descarta, per ara, portar-la al tribunal de Luxemburg.L'executiu comunitari, que té un procediment d'infracció obert a Espanya, considera que les mesures presentades per l'Estat a finals de gener en una cimera ministerial sobre qualitat de l'aire a Brussel·les "poden abordar de forma adequada les llacunes identificades, si s'apliquen correctament". Amb tot, la Comissió adverteix que continuarà "vigilant de prop" l'aplicació d'aquestes mesures, així com la seva "eficàcia en la reparació de la situació al més aviat possible".El mateix procediment es farà amb la República Txeca i Eslovàquia. Per contra, la CE sí que enviarà al TJUE a sis estats membres: França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Hongria i Romania. Segons l'executiu aquests sis països no van presentar durant la trobada ministerial mesures "creïbles, eficients i viables" per reduir la contaminació i va optar per procedir amb l'acció legal.Per tant, tot i que l'Estat continua superant els valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) permesos segons la directiva europea, a ulls de la Comissió podria implementar mesures per garantir una bona qualitat de l'aire i protegir la salut pública. Segons dades facilitades per la Comissió, més de 400.000 ciutadans moren de forma prematura a la UE com a conseqüència d'una mala qualitat de l'aire i milions de persones pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars associades a la contaminació. En el cas d'Espanya el principal problema és el diòxid de nitrogen, provinent sobretot de cotxes i altres vehicles rodats.La Comissió ha avisat Espanya en reiterades ocasions dels seus incompliments. L'última advertència va ser el febrer del 2017. En l'avís de l'executiu comunitari enviat al febrer a través d'un "dictamen motivat" a Espanya, es recollia que hi ha tres zones de la qualitat de l'aire que sobrepassen el límit de contaminació permès per la directiva europea: dues cobreixen Barcelona i una és a Madrid.La legislació de la UE sobre la qualitat de l'aire ambient, que recull la Directiva 2008/50/CE estableix valors límit pels contaminants atmosfèrics nocius i, en particular, el diòxid de nitrogen. Si se superen aquests valors, els estats membres tenen l'obligació d'adoptar i executar plans de qualitat de l'aire que estableixin mesures adequades per posar-hi fi com més aviat millor.

