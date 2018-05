Un camió perd el remolc a la C-17 a Parets del Vallès i provoca cues quilòmetriques

Un camió ha perdut el seu remolc aquest dijous a primera hora del matí a la C-17 a Parets del Vallès. A dos quarts de set del matí, el vehicle ha perdut el contenidor, que transportava un producte corrosiu. Tot i l'accident, els bombers han revisat la zona i han comprovat que no hi ha hagut cap fuita ni cap ferit.L'accident ha obligat a tallar dos carrils de l'autovia en sentit nord, que no s'han pogut obrir fins gairebé les 11 del matí, i hi ha provocat deu quilòmetres de retencions en sentit nord. A l'AP-7 s'han arribat a acumular 13 quilòmetres de cues en sentit Girona.

#bomberscat en assistència a un camió que se li ha desenganxat el remolc amb la cisterna i es troba al voral de la C-17 a Parets del Vallès. No hi ha fuita, ni afectació de la cisterna. pic.twitter.com/oP5VQJ43Lo

— Bombers (@bomberscat) 17 de maig de 2018

