L'alcaldessa de Berga anuncia que es presentarà al judici amb una estratègia «de confrontació»

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha explicat aquest dijous a la tarda que el dilluns 21 de maig assistirà al judici al qual s'enfronta per no haver despenjat l'estelada del balcó del consistori en les eleccions del 27 de setembre i el 20 de desembre de 2015. L'alcaldessa de la CUP, que està acusada d'un presumpte delicte de desobediència, ha assegurat que assistirà dilluns a la vista oral al jutjat penal 2 de Manresa, però que ho farà amb una estratègia "de confrontació i de no col·laboració amb els jutjats i els tribunals de l'Estat". La fiscalia en demana la inhabilitació i una multa de 540 euros.Montse Venturós ha argumentat la seva assistència a judici, a diferència de les dues vegades que no hi va comparèixer en la fase d'instrucció i per la qual cosa va acabar sent detinguda, perquè "ara podrien fer el judici sense la persona acusada i no podem deixar que els tribunals facin un judici sense la possibilitat que puguem dir alt i clar què pensem". Venturós ha dit que "no entenem com a legítims els tribunals espanyols, sempre que estiguin treballant respecte aquesta estratègia de judicialització política". Venturós no ha aclarit si, tot i assistir al judici, respondrà les preguntes de totes les parts, i ha emplaçat a dilluns per acabar d'explicar-ne l'estratègia.El judici es farà dilluns al matí a dos quarts d'11 del matí al jutjat penal 2 de Manresa. Montse Venturós ha fet aquestes declaracions aquesta tarda a Berga acompanyada de representants de la plataforma d'entitats que li dona suport "Democràcia vs Tribunals", justament en l'acte de presentació pública d'aquest moviment ciutadà que aplega una cinquantena d'associacions de Berga i d'altres punts de Catalunya. La plataforma ha convocat dues concentracions el mateix dia del judici, una a les 10 del matí davant dels jutjats de Manresa i una altra a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere de Berga.

