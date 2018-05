Quan Ciutadans no sabia diferenciar-se de la ultradreta

Esto comentaba en una entrevista Juan Carlos Girauta allá por 2014: pic.twitter.com/R7KNqrGy4D — Hombre Lento (@HombreLento) 15 de maig de 2018

"Jo no sabria dir-li què ens separa d'aquests partits". És la resposta que Juan Carlos Girauta, diputat de Ciutadans, va fer el 2014 al periodista de Compostimes que li va preguntar per les diferències entre la formació taronja, Vox i UPyD . La xarxa ha recuperat aquest dijous les declaracions del dirigent de Cs, que va nèixer com un partit "de centre esquerra", tal com assegurava en els seus estatuts.Coincidint amb un pressing, tant intern com públic, del partit d'Albert Rivera per endurir l'aplicació de l'article 155, malgrat que el Parlament hagi investit Quim Torra com a president de la Generalitat, Girauta s'ha situat a l'ull de l'huracà. "Alejo Vidal-Quadras no és només un amic, sino un referent polític. Santi Abascal és un bon home i molt valent. He parlat molt amb ell i no he trobat diferències", confesa.

