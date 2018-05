Més de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona per la segona Pasqua

Uns 507.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida, divendres a la tarda i dissabte al llarg del matí, per la festivitat de la segona Pasqua, segons les previsions del Servei Català de Trànsit (SCT).Els principals problemes es concentraran a l'AP-7, a la zona de la Roca del Vallès i a Vilafranca del Penedès, així com a les vies que porten a destinacions de platja, com la C-31 i la C-65, a la Costa Brava, i la C-32 sud i l'N-340, a la Costa Daurada. El retorn mobilitzarà uns 307.000 vehicles cap a Barcelona i la seva àrea d'influència durant la tarda de dilluns. El SCT, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, durà a terme un dispositiu especial que començarà aquest divendres, a les 3 de la tarda, i finalitzarà dilluns a la nit. D'altra banda, aquest diumenge tindrà lloc a Calella el triatló Ironman 70.3 amb afectacions viàries a l'N-II, la C-35, la C-61 i diverses carreteres locals.En el cas que faci bon temps, hi podria haver un gran nombre de desplaçaments cap a zones de platja, amb una sortida concentrada sobretot entre la tarda de divendres i al llarg del matí de dissabte. Pel que fa al retorn, els desplaçaments seran sobretot dilluns a la tarda, tot i que el diumenge també hi haurà més afluència de trànsit cap a aquells municipis on l'endemà no serà festiu.Trànsit preveu problemes de mobilitat durant l'operació sortida a l'AP-7 nord, als trams de Mollet del Vallès, la Roca del Vallès i Granollers; a l'AP-7 sud, entre el Papiol i Martorell; a la C-31, entre Platja d'Aro i Palamós; a la C-58, entre Barcelona i Ripollet; a la N-340, entre el Vendrell i Altafulla i a la N-145 a l'entrada d'Andorra (dissabte al matí).En l'operació retorn, els problemes de trànsit podrien registrar-se a l'AP-7 nord, entre Maçanet, Sant Celoni i la Roca del Vallès; a l'AP-7 sud, entre Vilafranca del Penedès i Martorell; a la C-31, entre Platja d'Aro i Palamós; a la C-32 sud, entre Sant Pere de Ribes, Sitges i Sant Boi de Llobregat; a la C-65, a Llagostera i a la N-340, a Altafulla, el Vendrell i a Vallirana.La segona Pasqua se celebra a Barcelona i a molts municipis de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei i Mataró, entre d'altres.

