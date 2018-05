​La síndica de Barcelona investiga d'ofici la proliferació d'assentaments

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha iniciat una actuació d'ofici per analitzar la proliferació d'assentaments de persones sense llar al conjunt de la ciutat . Vilà ha pres aquesta decisió després de visitar dos assentaments ubicats al districte de Sant Martí, on s'han comptabilitzat 60 barraques. Segons relata en un comunicat emès aquest dijous, les condicions d'higiene i salubritat dels assentaments són "ínfimes" i vol conèixer com es desenvolupen les competències municipals entorn les persones que viuen en aquest entorn.Vilà explica que els residents a les barraques afirmen que els Serveis Socials i la Guàrdia Urbana els han visitat per conèixer les circumstàncies en què viuen, però la síndica vol analitzar què s'està fent concretament. "Cal un pacte polític per planificar una solució global i una col·laboració entre administracions", reclama, per tal de facilitar l'accés a un habitatge i a un lloc de treball amb sou "digne".Per la seva banda, el president del PSC a l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha presentat una queixa formal a la síndica perquè creu que el govern local no actua davant el top manta al metro . De fet, Collboni ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, de "negligent" per tolerar "la presència massiva de venda ambulant" il·legal als accessos i andanes a l'estació de Plaça Catalunya.A més, Collboni denuncia que el PSC ha demanat "fins a dos cops els informes de govern" i acusa Colau d'haver respost "que no són necessaris". El líder socialista ha recordat que abans del Mobile World Congress es va efectuar una actuació policial per reduir el nombre de venedors i per això ha afirmat que "quan el govern ha volgut, ho ha fet". L'actuació davant el top manta va ser un dels primers capítols que el PSC va criticar després de ser expulsat del govern

