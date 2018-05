Rull, Turull i Puig refermen la voluntat de ser restituïts com a consellers

La cúpula del grup parlamentari sosté que el 155 podria no decaure si es nomenen consellers que estan exiliats o en presó provisional

El PP i el PSOE ja maniobren per tal que en les preses de possessió d'alts càrrecs sigui obligatori acatar la Constitució

Quim Torra, amb un llaç groc al Pati dels Tarongers Foto: PDECat

Ha estat un dia agitat per a la formació del nou Govern a Catalunya. Segons diverses fonts de Junts per Catalunya (JxCat) consultades per, Josep Rull, Jordi Turull i Lluís Puig han refermat la voluntat de ser consellers en l'executiu que designarà en els propers dies el president de la Generalitat, Quim Torra. Rull, Turull i Puig han traslladat aquest missatge davant del debat intern existent en la cúpula de JxCat -representada per Elsa Artadi al Parlament- sobre la idoneïtat que dirigents empresonats i exiliats siguin restituïts en el càrrec.Un dels arguments que s'han fet servir en les trucades i reunions d'aquest dijous és que, si es s'escull algun dels processats per acompanyar Torra en el Govern, el 155 es pot mantenir i el govern pot no donar-se per constituït.D'altres sectors de la formació, en tot cas, assenyalen que la intervenció de l'autonomia -tal com està aprovada pel Senat- ha de decaure en el precís instant que hi hagi nou executiu en marxa. Torra es desplaçarà aquest divendres a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco per visitar personalment tots els presos. Té intenció de tractar l'organigrama de l'executiu també amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i de conèixer en primera persona el posicionament de Rull i Turull sobre el seu futur.Els dos consellers -de Territori i de Presidència, respectivament, de l'executiu cessat pel 155 han traslladat a persones enviades per JxCat aquest dijous que la seva intenció és la de seguir en el Govern. "Si no és així, la restitució que va oferir Torra és una enredada?", es pregunten en el seu entorn. Si no fossin ells els que ocupessin el càrrec es dona per fet que Artadi aniria a Presidència i Damià Calvet a Territori.El contacte amb Puig ha estat una trucada per part de la cúpula del grup parlamentari, segons assenyalen fonts de JxCat. El conseller de Cultura, exiliat des de finals d'octubre, té intenció de repetir en el càrrec, per al qual ha estat molt ben posicionada Laura Borràs, diputada i exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes. Els interlocutors del dirigent exiliats li han traslladat la possibilitat que nomenar una persona encausada al Tribunal Suprem i resident a fora del país pot complicar la retirada del 155, tal com han amenaçat els últims dies alts càrrecs de l'article del govern espanyol. Nomenar membres de l'anterior executiu donaria ales a Ciutadans per tal de reclamar a Mariano Rajoy, de nou, que ampliï la intervenció de l'autonomia A banda d'aquests arguments, sectors integrats dins de JxCat assenyalen -sempre en privat- que al darrere dels dubtes sobre la continuïtat dels consellers legítims hi ha una qüestió de "poder". En aquest sentit, les fonts consultades assenyalen que existeix la voluntat de situar ja Artadi a la conselleria de la Presidència -el repartiment pactat fins a les últimes hores la situava a Empresa, des d'on exerciria com a portaveu, que ampliaria competències fins a quedar-se amb la funció pública. La directora de campanya de Puigdemont serà la principal dirigent de JxCat dins de l'executiu i un dels pilars de Torra, que debuta en l'administració ocupant el càrrec de més responsabilitat.Fonts coneixedores del repartiment de l'executiu, que estava tancat fins fa tan sols unes jornades, indiquen que Puigdemont havia pactat amb Rull, Turull i Puig la restitució, exhibida en campanya com a argument principal per part de JxCat. Els dos primers, en tot cas, han rebut aquest dijous un revés judicial per part del Tribunal Suprem: la sala d'apel·lacions ha resolt que han de seguir en presó incondicional . L'horitzó judicial fa pensar que el més probable és que siguin inhabilitats en les properes setmanes, però insisteixen que, mentrestant, cal tenir el gest de nomenar-los. La visita de Torra serà decisiva per conèixer la composició definitiva de l'executiu, també pendent de Toni Comín. El conseller de Salut vol ser restituït en el càrrec, tot i les reticències d'ERC , en aquest cas per interès polític a que es visualitzi una nova etapa al Govern.El president de la Generalitat ha pres possessió al matí en una cerimònia sòbria, íntima i curta -tres minuts-, i ara ha de formar Govern. La previsió era que els nous consellers prenguessin possessió aquesta mateixa setmana, però és possible que s'ajorni fins a principis de la vinent. De fet, segons fonts parlamentàries consultades per, el ple del dia 23 de maig -pensat per constituir les comissions legislatives-, es podria ajornar un o dos dies. Torra ja podria, teòricament, comparèixer per explicar el disseny de l'executiu i explicar les prioritats de cadascun dels departaments.En una intervenció davant dels treballadors de Palau, el nou president els ha agrait el "compromís" dels últims mesos -especialment durant la vigència del 155- i els ha instat a mantenir-lo per fer el "país republicà" que es proposa bastir. En el camp dels símbols, Torra ha evitat posar-se el medalló de president per evidenciar l'excepcionalitat del moment i ha fet servir la mateixa fórmula que Puigdemont -"Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament"- per accedir al càrrec. El PP i el PSOE ja dialoguen per tal que, en futures preses de possessió, sigui obligatori "acatar" la Constitució . La nova etapa a Palau arrenca amb la mateixa pressió estatal.

