Catalá afirma que estudiaran si la presa de possessió de Torra «té algun defecte formal que calgui corregir»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha afirmat que estudiaran si la presa de possessió del president del Govern, Quim Torra, està ajustada a llei. "Si té algun defecte formal caldrà avaluar-lo per promoure que es corregeixi", ha manifestat.Catalá ha endurit el seu discurs ja que, aquest matí a Barcelona, ha tret importància a l'acte i a la fórmula emprada per Torra, tot i reconèixer que en democràcia "les formes són importants però encara més ho són els fets". Hores després, però, ja ha avisat que si detecten algun fet que no s'ajusti a llei prendran mesures.Torra ha usat la mateixa fórmula que Puigdemont el 2016, sense fer cap esment a la Constitució, l'Estat ni el rei. En aquell moment, el partit minoritari UCESP va presentar denúncia contra la fórmula emprada per Puigdemont, però el TSJC ho va arxivar. "El tribunal va fer una interpretació àmplia", matisa Catalá.En l'acte de presa de possessió (que ha durat menys de 2 minuts i s'ha fet sense convidat ni presència del govern espanyol) Torra ha utilitzat la mateixa fórmula de prometatge que ja va fer servir el seu antecessor, Carles Puigdemont. "Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament", ha dit Torra en to solemne, sense fer cap esment a la Constitució espanyola, ni a l’Estatut, ni al rei.Al matí, a Barcelona, el ministre de Justícia treia importància a la fórmula. Hores més tard, a un acte a Saragossa, ja alertava que estudiarien si hi havia algun "defecte formal". Catalá també ha dit que espera que el nou Govern, un cop configurat, es posi a treballar "per a tots els catalans" i ha recordat que tot servidor públic "té l'obligació d'acatar la Constitució, l'Estatut i les lleis".

