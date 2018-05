​Colau entoma la proposta de Trias d'impulsar un pla de xoc contra els narcopisos

El pròxim ple de l'Ajuntament de Barcelona, que se celebrarà el 25 de maig, votarà un pla de xoc per afrontar el fenomen dels narcopisos –els habitatges on es comercia amb droga- perquè s'apliqui aquest mateix estiu. La iniciativa la presentarà Barcelona en Comú amb una proposició. El govern d'Ada Colau ha entomat així la proposta de l'exalcalde i líder del Grup Demòcrata –el PDECat-, Xavier Trias, i de l'alcaldable de la formació, Neus Munté, que han reclamat aquest mateix dijous un pla de xoc immediat per combatre el narcotràfic en el barri del Raval.El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicat als mitjans que al govern accepten i reben "amb satisfacció" la proposta de Trias "per reforçar les polítiques" que Colau ja està desplegant, i ha indicat que el pla que es debatrà al ple vindrà acompanyat d'una aportació pressupostària addicional que no ha concretat. Ha defensat que serà "una molt bona notícia" per al Raval que es pugui arribar a acords sobre aquest punt sensible de la ciutat "que quedin fora dels conflictes partidistes".Pisarello també ha demanat a Trias que els acompanyi per parlar amb el nou Govern per implicar més els Mossos d'Esquadra en la lluita contra els narcopisos o que s'involucri en la reclamació al govern espanyol d'una reforma de la llei d'arrendaments urbans (LAU) per protegir els llogaters. Al govern municipal entenen que un dels principals problemes vinculats als pisos de la droga és l'existència de pisos buits.El tinent d'alcalde espera que ara amb el Govern es puguin reactivar qüestions pendents, ja que durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català hi ha hagut "certa inhibició" en algunes polítiques. És per això que els últims dies des del govern de Colau ja s'han posat en contacte amb tots els futurs consellers, i que l'alcaldessa va parlar amb el president, Quim Torra, i van quedar que es trobarien "molt aviat".Trias i Munté han presentat la proposta en la seva primera compareixença conjunta. Té quatre eixos d'actuació –seguretat, salut, habitatge, serveis públics- i xifrada entorn dels cinc milions d'euros, ha informat Europa Press. En concret, el PDECat demana més presència policial als carrers, més recursos materials i humans per reforçar l'atenció sanitària, tenir més inspectors per mobilitzar tots els pisos buits –especialment els de titularitat municipal- i més neteja i manteniments dels espais públics.Trias ha explicat que Barcelona viu una situació de degradació i d'actes incívics a causa del narcotràfic que hi ha al Raval, fet que ha atribuït a la relaxació del govern de Colau i a no exercir la seva autoritat. "Sempre deixem clar que el principi d'autoritat és molt necessari en una ciutat. Nosaltres no ens quedem en la crítica i la reprovació i ja li vam dir a l'alcaldessa que estàvem disposats a pactar amb ella", ha afegit, referint-se a la reprovació que va rebre Colau en el darrer ple per la gestió dels narcopisos . Munté ha insistit que el pla ha de comptar amb mesures que perdurin en el temps i amb dotació econòmica.

