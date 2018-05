Programa, Govern i nous lideratges: els tres reptes d'ERC per als propers mesos

Programa, Govern i partit. Aquests són els tres fronts que s'ha fixat treballar ERC els propers mesos. Els va detallar als quadres del partit l'adjunt a la presidència dels republicans, Pere Aragonès, home fort de la formació a l'interior i futur vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda del nou Govern de Quim Torra, en un consell nacional que va fer la formació diumenge passat , el dia abans de la investidura definitiva, segons diverses fonts consultades perEn un conclave en què Marta Rovira va fer l'informe de secretària general per videoconferència i que es va completar amb l'explicació de la tasca feta al Parlament Europeu i l'aprovació d'una petita modificació de la carta financera, Aragonès va resumir en la seva intervenció els reptes que es planteja la formació. El primer és la concreció de la nova estratègia republicana, amb la mirada posada a la conferència nacional del 30 de juny i l'1 de juliol, que ha de servir per ratificar l'aposta per intentar forçar la negociació amb l'Estat per diverses vies . Un full de ruta que ha estat criticat per alguns sectors de l'independentisme, com la CUP , que acusen ERC d'haver renunciat a l'autodeterminació i la ruptura.Aragonès va animar els quadres a debatre el futur i els passos a fer i a convertir les opinions dels militants en esmenes que s'afrontin i es mirin d'integrar a la ponència. Algunes fonts apunten que ja hi ha militants que plantegen canvis de fons a l'estratègia, així com algun conseller nacional es va queixar de l'escàs marge per preparar aquestes esmenes.En tot cas, Aragonès va posar en valor el fet que ERC afronti la qüestió amb les bases i s'obri a replantejar el programa davant el nou escenari posterior al que anomena "octubre català", tot i que, segons va subratllar, sense renunciar a l'objectiu de la República. Que el gruix de l'independentisme entenguin el nou relat també genera certa preocupació entre la cúpula del partit.Com a segon repte, ERC es fixa conformar l'executiu català i demostrar que els consellers republicans saben governar i gestionar. Ja en campanya, els seus dirigents van treure pit de la tasca feta a la Generalitat, la qual entenen que els avala com a partit amb vocació de govern, amb una feina palpable i seriosa allunyada de les polèmiques i estridències del primer tripartit. Un deute pendent que li quedava a ERC, que va maldar per complir en àrees de prestigi com l'econòmica, la de salut o la de justícia.La cúpula del partit dona molta importància a la sobrietat i capacitat de gestió dels seus governants -també als ajuntaments- per millorar la imatge davant la ciutadania, atès que, segons ironitzen alguns dels seus dirigents, ballant entre la broma i el convenciment, ara actuen com la formació "moderada i seriosa" de l'independentisme. El bon govern i l'impuls de "polítiques republicanes" en benefici d'una majoria de la ciutadania també són elements que esperen que facin guanyar suports a l'independentisme. Aragonès va afirmar també que es comptarà amb les aportacions de les sectorials del partit.Finalment, el tercer objectiu és reforçar els nous lideratges interns i fer emergir noves cares. Oriol Junqueras des de la presó i Marta Rovira a l'exili segueixen connectats i dirigint la formació, però no poden estar presents físicament en els espais de decisió ni encarregar-se de les qüestions més quotidianes. Així, la secretària general va donar explicacions per l'elecció precipitada d'Aragonès com a adjunt a la presidència en una situació per ara provisional, va demanar que se li fes confiança i es va anunciar la intenció de fer emergir noves cares i un lideratge més coral.A banda de l'adjunt a la presidència, Marta Vilalta ha assumit la tasca de portaveu , així com el grup parlamentari s'ha reformulat, situant-hi Sergi Sabrià com a president, Anna Caula com a portaveu i Gerard Goméz del Moral com a portaveu adjunt. Hauran de fer també un pas endavant el jove vicesecretari general de Coordinació Interna i Territori, Isaac Peraire, altres diputats i dirigents territorials. Per no parlar de Roger Torrent, escollit president del Parlament en els últims compassos del termini per triar un candidat.De fet, el de diumenge va ser el segon consell nacional sense Rovira present, ja que l'anterior es va fer la mateixa nit en què ella va marxar cap a Suïssa, però igualment hi va intervenir per videoconferència. Segons va explicar, se sent bé, tot i la situació d'incertesa en què es troba per la seva condició d'exiliada, motiu pel qual busca vies per acreditar estabilitat per aconseguir l'estatus de ciutadana, no de turista. Tot i això, va comprometre's a seguir el dia a dia del partit com a secretària general i respecte a la conferència nacional.

