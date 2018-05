Comencen el Ramadà 400.000 catalans musulmans

Entre aquest dimarts i aquest dijous, els 400.000 catalans musulmans han d'haver començat el Ramadà. Durant el novè mes del calendari islàmic, que es basa en la lluna i retrocedeix cada any entre 11 i 14 dies, se celebra un dels pilars bàsics de la fe musulmana, que consisteix en l'abstinència total de beguda, menjar i relacions sexuals entre l'alba i la posta del sol.Per l'Islam, el Ramadà significa el descans de l'estómac, una purificació del cos que li permet funcionar millor. Segons la Sharia, la llei musulmana, el dejuni és obligatori per a tots els musulmans, homes o dones, majors d'edat que estiguin en plenes facultats físiques i mentals. Les úniques excepcions són els nens, els ancians, els malalts i les dones amb la menstruació, embarassades o que donen el pit als seus fills. També poden excusar-se els que viatgen, pateixen maltractaments físics o una imminent amenaça de mort.A més, aquests 29 o 30 dies de celebració són jornades d'espiritualitat intensa, de reflexió individual i col·lectiva, amb celebracions, àpats familiars i pregàries nocturnes. Així, destaquen les trobades col·lectives per a les oracions, sobretot a la nit (salat Ishaa) o els diferents menjars especials tradicionals segons el país d'origen.

