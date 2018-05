VÍDEO Qui farà de Quim Torra al «Polònia»?

Quim Torra ha pres possessió del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya aquest dijous al matí. Ja oficialment com a cap de l'executiu català, visitarà aquest divendres els presos polítics que es troben des de fa mesos a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco.Aquesta nit, però, Torra s'estrenarà en un altre àmbit innegociable per a qualsevol president català en els darrers anys: el Polònia de TV3. El programa d'humor vinculat a l'actualitat política ha publicat un vídeo promocional en què posa sobre la taula la pregunta que, molt probablement, s'estan plantejant els espectadors de la televisió pública catalana: quin actor farà de Quim Torra?Malgrat que el vídeo no ho desvetlla, és fàcil de detectar que darrere de la caracterització hi ha l'artista Ivan Labanda, qui també fa de Miquel Iceta, secretari general del PSC.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)