L'agraïment més sentit de Torra després de prendre possessió

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha pres possessió del càrrec aquest dijous al matí en un acte de perfil baix que ha durat menys de cinc minuts però carregat de simbolisme. Minuts després, Torra ha fet una piulada d'agraïment per als seus pares: "Gràcies, pares, per tot", ha dit el president. "Pare, sé que em demanaries que serveixi el nostre país amb totes les meves forces; mare, el teu suport m'encoratja cada dia", ha afegit a través de Twitter.Torra visitarà aquest divendres els presos polítics que es troben des de fa mesos a Soto del Real, Estremera i Alcalá Meco. Es tracta del primer acte que farà després de prendre possessió. La tasca que afronta ara Torra és la formació del nou executiu, pendent de la visita als presos. El nou president, segons fonts consultades per NacióDigital, vol tractar directament amb Oriol Junqueras, líder d'ERC, l'organigrama de l'executiu, i també vol conèixer de primera mà les intencions de Jordi Turull i Josep Rull, consellers empresonats a Estremera.

