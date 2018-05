Rufián, Aragonès, Fachin... futbolistes per un dia per donar suport als presos

Dissabte a Reus amb @albertbotran i diumenge... el més difícil: partit de fútbol! Ens veiem! pic.twitter.com/JuGFSUSIgS — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 17 de maig de 2018

L'última inventiva de l'independentisme per demanar la llibertat dels presos polítics i recaptar diners per la caixa de resistència consisteix en disputar un partit de futbol solidari. El matx, amb el títol de Gols per l'Oriol -fent referència al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras-, es disputarà en el camp de futbol de la Guàrdia a Sant Vicenç dels Horts a les 12 hores d'aquest diumenge.La trobada també inclourà després de l'encontre un dinar popular a la plaça de la Pau per només vuit euros, que constarà de vermut, paella i postre. L'esdeveniment ha estat impulsat per Esquerra Republicana, amb el suport de la divisió de la formació al Baix Camp.Els equips estan formats per amics i amigues de Junqueres de Sant Vicenç dels Horts i del Baix Camp. Entre les files dels dos conjunts hi consta polítics com Gabriel Rufián, Albano Dante Fachín, Joan Josep Nuet, Pere Aragonès o Sergi Sabrià.

