El Col·legi d'Economistes reclama la fi d'«intervencions innecessàries» als comptes del Govern

El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, ha demanat que la Generalitat pugui gestionar els seus recursos "amb autonomia, amb autogovern i sense intervencions innecessàries". En declaracions als mitjans aquest dijous durant la clausura del tercer Congrés d'Economia i Empreses del Col·legi, ha subratllat que el Govern ha de disposar d'unes finances quantitativament majors i distribuir-les amb el criteri adequat, ja que ha remarcat que "com es gasten depèn fonamentalment dels pressupostos aprovats pel Parlament".Casas ha explicat que l'actual model de finançament "fa anys que està expirat i que s'havia de renovar", la qual cosa s'ha remarcat que s'ha sumat al context polític actual a Catalunya. "Hauríem d'esperar i aspirar al fet que el nou model de finançament corregís aquesta situació econòmica de limitació de recursos", ha insistit, i ha reivindicat que aquest hauria de promoure que l'economia desplegués les seves potencialitats amb l'impuls de l'administració.Per la seva banda, el president del Comitè Científic del Congrés d'Economia i Empreses i exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha assenyalat l'infrafinançament català, per la qual cosa ha ressaltat que és desitjable i convenient per a un futur que hi hagi més capacitat, i ha sostingut que, amb la formació d'un nou Govern, hi ha marge de maniobra per a això.No obstant això, Mas-Colell ha raonat que no es tracta d'un tema estrictament català" perquè ha subratllat que radica en com es distribueixen els recursos públics entre l'administració central i les autonomies. "Qui dicta les normes és una part interessada, per la qual cosa està molt desviat a favor del govern central i de les seves competències", ha remarcat.Mas-Colell ha considerat que l'aixecament de l'article 155 suposarà un canvi important en la Generalitat perquè hi haurà "una cara" liderant cada conselleria, encara que ha lamentat que el govern central mantindrà certs controls. "Jo espero que la màquina arrenqui i ho faci amb conductors d'aquí, que coneixen el seu treball, però entre les seves tasques hi haurà una part que no hauria d'estar, que serà el contacte permanent amb els homòlegs de Madrid. És un treball afegit, que ens hauríem d'estalviar, però que es pot fer", ha emfatitzat.Ha explicat que el 155 ha suposat un control "superior" a la Generalitat, que ha puntualitzat que ha implicat una regularitat més gran en els contactes amb l'administració central, i que quan s'aixequi es tornarà a la situació que hi havia el setembre del 2017. "Caldrà continuar insistint i lluitant per anar tornant enrere", ha conclòs.Sobre el trasllat de seus socials i fiscals que empreses catalanes han tramitat durant els darrers mesos, Casas ha explicat que, de moment, ha tingut un impacte de caràcter simbòlic i no econòmic, malgrat que no ha volgut restar-li importància. "Depèn molt del tipus d'empresa, i també cal veure si és una cosa definitiva o com evoluciona a mitjà termini", ha assenyalat, i ha agregat que s'haurà d'esperar per veure si té o no una afectació en l'economia catalana.Igualment, ha subratllat que és un tema que s'ha d'emmarcar en el context polític català i del qual s'ha de parlar amb precisió, així com ha defensat la llibertat d'elecció de les empreses d'actuar "en funció del que considerin millor per als seus interessos".

